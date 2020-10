L’esprit d’innovation des entrepreneurs célébré

La Banque de développement du Canada (BDC) célèbre la résilience et l’esprit d’innovation des entrepreneurs qui font face à des défis sans précédent, à l’occasion de la Semaine de la PME.

Une récente étude de la BDC révèle que 63 % des entrepreneurs soutiennent que l’innovation et la créativité sont essentielles pour surmonter la situation actuelle impactée par la COVID-19.

L’étude mentionne que les chefs d’entreprise revoient leurs priorités de telle sorte à tirer profit des nouvelles tendances découlant du contexte de crise sanitaire.

«La pandémie de COVID-19 a provoqué l'une des plus importantes crises économiques de l'histoire. Elle a également transformé le contexte des affaires en faisant naître de nouvelles tendances ou en les accélérant», a indiqué Michael Denham, président et chef de la direction de BDC, par communiqué, lundi.

«Cette année, à l'occasion de la Semaine de la PME, nous avons décidé de mettre en évidence les avantages que peuvent retirer les entrepreneurs qui s'adaptent aux nouvelles tendances en matière de consommation et de travail afin de développer leur entreprise pour l'avenir», a ajouté M. Denham.

«Les propriétaires de petites entreprises canadiennes continuent d'affronter au quotidien la pandémie et démontrent leur courage, leur travail acharné et leur incroyable résilience», a dit Mary Ng, ministre de la Petite Entreprise, de la Promotion des exportations et du Commerce international.

La Semaine de la PME qui est à sa 41e édition se tiendra entièrement en mode virtuel.