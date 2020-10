Maripier Morin: une première déclaration après trois mois de silence

Maripier Morin a fait sa toute première déclaration publique lundi matin, après plusieurs semaines de silence radio.

La personnalité québécoise, montrée du doigt par plusieurs personnes pour ses comportements à la limite du harcèlement, avait d’abord été dénoncée par l’auteure-compositrice-interprète, Safia Nolin en juillet dernier.

Maripier Morin a ainsi publié trois diapositives en publication sur Instagram lundi, où elle dit souhaiter notamment adopter un mode de vie plus sain et reprendre graduelle ses activités professionnelles.

Voyez son message ci-dessous.

«J’ai beaucoup pensé à vous pendant les dernières semaines. J’ai choisi de prendre un moment aujourd’hui parce que je trouve important de vous partager où j’en suis rendue. Les derniers mois se sont déroulés sous le signe de la prise de conscience. Le chemin est difficile, mais nécessaire. Nécessaire parce que depuis quelques années j’avais des habitudes de vie qui ne reflètent pas la personne que je veux être et malgré moi j’ai déçu des gens, ce que je regrette profondément.

Deux mots m’accompagnent dans ma démarche : la responsabilité et l’honnêteté. Je réalise que je dois revenir à la base et adopter un mode de vie plus sain. Pour y arriver, j’apprends à mieux gérer ma personnalité excessive qui s’exprime dans toutes les sphères de ma vie. J’ai passé les derniers mois à travailler à mon rétablissement, entourée de professionnels qui m’aident à évoluer. Pour le moment, je considère que cette démarche m’appartient. Je chemine tranquillement, en continuant les prises de conscience nécessaires à mon évolution et à la reprise graduelle de mes activités professionnelles.

Apprendre, grandir et être plus consciente de soi et des autres est le travail d’une vie, mais une chose est certaine, je tente chaque jour de devenir une meilleure version de moi-même.

Un jour à la fois, dans la bonne direction.

Mariper xx»

Dénonciation de Safia Nolin

Dans un message éphémère publié sur Instagram en juillet dernier, Safia Nolin a raconté que Maripier Morin l’aurait accablée d’avances non désirées «sur un ton super sexuel» dans un bar montréalais en mai 2018. Elle lui aurait également mordu la cuisse, laissant une marque qui a mis quelques jours avant de disparaître.

Maripier Morin a reconnu qu’elle «aurait eu un comportement répréhensible» envers Safia Nolin, moins de vingt-quatre heures après la publication de Safia Nolin.

Dans une suite de stories publiées aussi sur Instagram, la comédienne et animatrice s’était dite profondément désolée. D'autres personalités ont également rapportées sur les réseaux sociaux avoir eu à subir certains excès de Maripier Morin.

À la suite des révélations de Safia Nolin, l'animatrice et comédienne a perdu de nombreux contrats de publicité et ses émissions suspendues, ou annulées.