Un influenceur sceptique meurt de la COVID

Un influenceur ukrainien est mort à 33 ans des suites du nouveau coronavirus. Dans sa dernière publication, il avait admis qu’avant de tomber malade, il était sceptique.

Dmitriy Stuzhuk était spécialisé dans la musculation et dans le bien-être. Il avait plus d’un million d’abonnés sur Instagram, rapporte le New York Post.

Il avait expliqué à ses fans qu’il s’était réveillé avec des difficultés à respirer lors de son voyage en Turquie et avait ensuite développé une toux.

Il avait publié une photo portant un masque à oxygène où il disait avoir changé d’idée. «J’étais celui qui ne croyait pas que la COVID existait... jusqu’à ce que je tombe malade», a-t-il écrit.

«La COVID-19 n’est pas une maladie de courte durée et c’est intense», a-t-il ajouté.

Il avait ensuite ajouté que son état était stable.

Toutefois, son ex-femme et mère de ses trois enfants, a annoncé que son état s’était aggravé et, plus tard, qu’il était décédé de la maladie.

«Dieu que c’est terrible de réaliser qu’il n’est plus avec nous», a écrit Sofia Stuzhuk sur Instagram.