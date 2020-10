19 lits sur 20 occupés en zone chaude à Saguenay

Le Saguenay–Lac-Saint-Jean a enregistré, mardi, 31 nouveaux cas de COVID-19, tandis que deux bénéficiaires du CHSLD Isidore-Gauthier sont décédés.

• À lire aussi: Nouvelle éclosion en milieu hospitalier à Saguenay

À l'hôpital de Chicoutimi, où se trouvent les patients atteints de la COVID-19, 20 lits d'hospitalisation sont disponibles, dont 19 lits qui sont présentement occupés.

La santé publique a affirmé que plusieurs d'entre eux devraient être libérés d'ici quelques jours puisqu'ils accueillent plusieurs patients positifs de l'hôpital d'Alma, lui aussi en éclosion avec 48 cas. Leur période d'isolement de 14 jours des patients terminera dans la semaine à venir, dans plusieurs cas.

En attendant, des activités non urgentes peuvent être délestées pour laisser la place aux patients positifs.

«Lors de la première vague, on avait beaucoup de lits vacants qu'on réservait au cas où. Cette fois, on a moins de lits, mais on s'est donné la chance d'être plus flexible au niveau des activités», a expliqué le Dr Donald Aubin, directeur de la santé publique régionale du Saguenay–Lac-Saint-Jean.