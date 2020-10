877 infections aujourd’hui, mais est-ce vraiment le cas?

Le bilan quotidien de la COVID-19 au Québec fait état mardi de 877 nouvelles infections, mais est-ce bien le cas? Faut-il s’attendre à ce que ces statistiques soient ajustées à la baisse ou à la hausse au cours des prochains jours, ou encore dans plusieurs semaines?

Des ajustements concernant les chiffres sur la COVID sont faits presque quotidiennement, qu’il s’agisse du nombre d’infections ou de décès.

À titre d’exemple, dans le bilan publié mardi 20 octobre, sept décès se sont ajoutés au bilan provincial pour la période allant entre le 13 et le 18 octobre. Un décès a été retiré du bilan total de la COVID parce qu’il n’était plus attribuable à la maladie.

Lundi, les chiffres du gouvernement rapportaient 1 décès survenu entre le 12 et le 17 octobre et 3 autres décès survenus à une date inconnue.

Dimanche, 3 décès survenus entre le 11 et le 16 octobre se sont ajoutés aux chiffres, alors qu’un décès survenu avant le 11 octobre et 2 décès survenus à une date inconnue se sont aussi ajoutés aux statiques.

Il semble ainsi difficile de confirmer les chiffres au quotidien à l’échelle nationale, un problème qui fait sourciller Diane Lamarre, spécialiste en santé pour LCN, mais également professeure à l’Université de Montréal.

«On ne peut pas se réjouir des 92 cas à Québec parce que demain on aura d’autres chiffres. Je trouve sincèrement qu’on a un redressement important à faire. Aujourd’hui on a parlé du fait que le traçage ne permettait pas d’avoir les résultats d’analyse au bon moment et que nos résultats n’étaient pas fiables. On a parlé du fait que les CHSLD et les RPA avaient deux listes et qu’on n’avait pas les bons chiffres. C’est toujours la même chose! Et là on nous dit que le nombre de cas ne serait pas fiable! Il nous faut des chiffres beaucoup plus rigoureux et en temps opportun, beaucoup plus rapidement», indique-t-elle dans son analyse à LCN.

«Les mesures qui nous sont imposées sont directement liées à ces chiffres», conclut-elle.

