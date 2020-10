Éclosion à l'Hôpital de La Malbaie: encore des chirurgies reportées

L’Hôpital de La Malbaie est, à son tour, touché par une éclosion de la COVID-19, alors que trois patients et trois employés ont été contaminés par le coronavirus.

Deux premiers cas ont été découverts vendredi dernier, sur des patients du 4e étage de l’hôpital, qui est l’unité de convalescence pour les chirurgies de courte durée.

«Tout de suite, on a isolé les deux usagers et on les a transportés vers le CHSLD Saint-Augustin, qui est devenu le centre de convalescence», indique Mathieu Boivin, porte-parole au CIUSSS de la Capitale-Nationale.

Au moment de l’éclosion, il y avait 18 patients sur l’étage. Outre les deux patients positifs, tous les autres patients, soit 16, ont été testés.

Selon M. Boivin, un seul autre patient a été déclaré positif, à la suite de résultats qui ont été disponibles dimanche et lundi. Il a été isolé avec les deux autres.

Les employés ont également été dépistés. Du nombre, trois membres du personnel ont été testés positifs.

Des chirurgies reportées

Il n’y a plus d’admission, pour le moment, à l’unité du 4e étage du centre hospitalier de La Malbaie.

Selon le porte-parole, l’éclosion est circonscrite, mais un problème important se pose au niveau de la disponibilité de la main-d’œuvre parce que les employés touchés du 4e étage ne peuvent être réaffectés ailleurs dans l’hôpital.

«Ça pose un problème de disponibilité de main-d’œuvre. C’est pour ça que, de façon temporaire, il faut restreindre les programmes de chirurgies, indique M. Boivin. Les chirurgies non urgentes seront faites à Baie-Saint-Paul ou seront remises à plus tard.»

Le porte-parole n’est pas en mesure de s’avancer sur le nombre de chirurgies touchées.

Il indique qu’il pourrait y avoir d’autres services spécialisés affectés, mais ne peut pas s’avancer davantage dans le moment.