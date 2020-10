Éclosion de COVID-19 à l’hôpital de Gaspé

Après l’hôpital de Maria il y a deux semaines, c’est maintenant au tour de l’hôpital de Gaspé d’être frappé par une éclosion de COVID-19. Moins de cinq travailleurs et moins de cinq patients ont été déclarés positifs au virus.

Les employés et les usagers qui doivent subir un test de dépistage ont été identifiés par la santé publique et cet exercice devrait se terminer demain, d’après le CISSS de la Gaspésie.

Selon les autorités de la santé, les usagers n’ont pas de raison de craindre les lieux et peuvent continuer à se présenter à leur rendez-vous.

Une désinfection générale des lieux, un renforcement des mesures de prévention et de contrôle des infections et un rehaussement de l’équipe d’hygiène et de salubrité́ ont été réalisés.

Une cellule de crise ainsi qu’un comité́ de gestion d’éclosion ont été́ mis sur pied pour coordonner l’ensemble des actions en lien avec cette éclosion, précise le CISSS régional.

Les chiffres devraient apparaitre au bilan de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine ce mercredi. Concernant l’éclosion survenue à l’hôpital de Maria, neuf employés ont reçu un test positif au virus depuis les deux dernières semaines. Aucun usager n’a été infecté jusqu’ici.