Frontières fermées: des impacts à Stanstead

La ville de Stanstead, en Estrie, a perdu une partie de sa vitalité depuis la fermeture de la frontière terrestre avec les États-Unis, le printemps dernier.

Des commerces ont dû réduire leurs heures d’ouverture. D’autres préfèrent fermer quelques jours dans la semaine.

L'absence de la clientèle américaine, ceux qui habitent Derby Line et Newport au Vermont, a de plus en plus d'impacts, a mentionné le propriétaire de l'Auberge Sunshine, qui abrite aussi un café-restaurant du terroir: «40 % de notre clientèle est américaine, a-t-il dit. C'est certain que cette fermeture nous touche. On a décidé de fermer les mardis et mercredis pour réduire nos coûts».

C'est également le cas pour le propriétaire de la pizzeria Steve, situé sur la rue Notre-Dame, dont le quart des clients sont américains.

Les rares à ne pas faire les frais de cette fermeture sont les propriétaires de stations-service, les automobilistes ne pouvant plus se rendre aux États-Unis pour y faire le plein.

Comme la deuxième vague de la pandémie ne semble pas vouloir se résorber, autant du côté canadien qu'américain, les citoyens de Stanstead craignent devoir vivre les conséquences et impacts de la fermeture des frontières encore plusieurs mois.

Au-delà des conséquences économiques, cette fermeture de la frontière affecte aussi des familles. La mère d'Angela Lee, une dame de 75 ans vivant seule, n'a pas pu voir son fiancé américain depuis mars dernier.

Le salon de quilles accueille habituellement de nombreux joueurs américains dans ses ligues. Là encore, leur absence se fait ressentir.