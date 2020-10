La session d’hiver sera essentiellement à distance à l’UQTR

L’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) a annoncé mardi qu’en raison de la deuxième vague de COVID-19, sa session d’hiver se déroulera essentiellement à distance, tout comme c’est le cas pour sa session d’automne.

«Les activités d’enseignement en présentiel ne seront autorisées que de manière exceptionnelle, lorsqu’elles seront nécessaires, indispensables et non transférables à distance, et ce, dans l’intérêt de la santé et de la sécurité de la communauté universitaire», a mentionné l’institution dans un communiqué, ajoutant que les instances concernées travaillent actuellement à la préparation de la session d’hiver.

«Une attention particulière sera portée à déployer la formation à distance sous une forme synchrone afin de favoriser les interactions et échanges avec les étudiantes et les étudiants.»

D’ici quelques semaines, les étudiants pourront vérifier sur le portail étudiant si leurs cours se donneront à distance ou en personne à la session d’hiver, a indiqué l’UQTR.

L’institution a souligné que sa décision d’offrir l’essentiel de ses cours à distance à la session en cours était «pertinente» étant donné l’évolution de la pandémie et les récentes mesures additionnelles, dont le système d’alertes régionales, mises en place pour contrer la deuxième vague.

«L’expérience de la session d’automne 2020 sera d’ailleurs profitable afin de planifier une session hivernale sécuritaire et stimulante pour tous, malgré le contexte de pandémie actuel», assure l’UQTR.