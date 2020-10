Que fait-on des cégépiens?

Suivant la parution de textes d’opinion exposant les deux côtés de la médaille des études universitaires au temps de la COVID-19, il me paraît évident que les étudiants des cégeps du Québec sont souvent ignorés dans ce genre de débat. Étant moi-même un cégépien, je ne peux confirmer ni infirmer les dires de mes confrères et consœurs universitaires. Cependant, un parallèle entre ces deux niveaux d’études s’impose lorsque vient le temps de juger des décisions politiques et admnistratives ayant mené à cette confrontation d’idées.

Une étape cruciale

D’un point de vue un peu plus personnel, je sens qu’à titre d’étudiant collégial, beaucoup de valeurs que l’éducation véhiculait auparavant et qui me rejoignaient ont été délaissées telles de simples banalités. Je persiste pourtant à croire que l’apprentissage et le dévouement à son propre savoir sont une partie majeure de notre éducation, mais ce nouveau mode d’enseignement nous l’arrache des mains. Avec toutes les possibilités de tricheries et tous les travaux et cours qui n’auront pas été suivis pour cause de paresse et de laisser-aller, je suis choqué de réaliser qu’au fond, on a rapidement remplacé notre système d’éducation par l’accessibilité et la facilité.

Pour bien comprendre la réalité à laquelle les étudiants des cégeps font face, il faut tout d’abord comprendre que cette étape cruciale dans le système d’éducation québécois sert de passerelle entre l’école secondaire et le marché du travail ou l’université. Plusieurs nouveaux étudiants se sont sentis délaissés et perdus face aux conditions éducatives auxquelles ils ont été confrontés. Cette insatisfaction est compréhensible lorsque l’on prend en considération qu’ils ont été catapultés dans un environnement complètement différent de ce à quoi ils étaient accoutumés. Devoir s’enseigner la théorie à soi-même, car les enseignants ne font que transmettre les notes de cours, ne devrait pas être une façon appropriée d’éduquer la future génération. Par contre, il faut être sensible au fait que ces enseignants n’ont probablement pas reçu eux-mêmes de directives très claires de leur établissement et qu’il font ce qu’ils peuvent avec ce qu’ils ont!

Inégalités

Il faut absolument aborder l’aspect académique des études à travers une pandémie. Lors de la précédente session, celle qui a été bouleversée par l’arrivée du nouveau virus, notre cote R n’a pas été comptabilisée. Oui, grâce à cela, on a réussi à éviter des inégalités au sein de la population étudiante, mais cette décision a des répercussions sur la présente session. Imaginez un environnement hybride où plusieurs évaluations s’effectuent en ligne. Ne pensez-vous pas que le stress de performance pourrait inciter les étudiants à tricher?

Il est clair que la gestion des cégeps au cours de cette pandémie contient des failles. Oui, il est exact que certaines personnes passent presque dix heures par jour devant un écran à des fin éducatives. Oui, il est exact que certains étudiants se sont mieux adaptés que d’autres et que leurs performances académiques se sont améliorées. Malheureusement, tous les cégeps n’étaient pas sur la même longueur d’onde et ces différentes approches ont contribué aux inégalités actuellement présentes dans le système collégial au Québec.