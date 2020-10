Une enseignante arrêtée après avoir eu une relation avec un élève

Une enseignante de la Floride a été arrêtée après avoir admis une relation sexuelle avec un de ses étudiants.

Kristen O’Brien, qui a démissionné de ses fonctions le mois dernier, a été épinglé vendredi.

L’enseignante de 31 ans aurait d’abord été confrontée par la mère de l’adolescent après qu’elle eut aperçu des messages troublants sur le téléphone de son fils, rapporte le «New York Post».

C’est alors que Mme O’Brien aurait confessé entretenir une «relation émotionnelle inappropriée» avec l’étudiant parce qu’elle ressentait des sentiments envers lui, selon les autorités.

L’enseignante aurait même proposé différents scénarios à son élève : ils pouvaient faire comme si de rien n’était, mettre un terme à leur communication ou bien faire ce qu’ils voulaient sans se soucier des conséquences.

La femme a raconté aux policiers qu’à une occasion, l’étudiant l’a touché d’une façon sexuelle en dessous d’une couverture alors qu’ils se trouvaient chez lui.

L’enseignante a aussi mentionné avoir tenté de rendre l’adolescent jaloux en offrant du tutorat à son frère et l’emmenant chez McDonald’s.

Kristen O’Brien fait maintenant face à des accusations de violence obscène et lascive et d’avoir commis un acte sexuel sur un enfant de plus de 12, mais moins de 16 ans. Elle a été libérée moyennant une caution de 50 000$.