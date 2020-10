Une maison de Martin St-Louis disponible à gros prix

L'ancien attaquant québécois de la Ligue nationale de hockey (LNH) Martin St. Louis a mis en vente une maison à Riverside, au Connecticut, pour 16 millions $ récemment.

C'est du moins ce que le site Realtor a révélé la fin de semaine dernière. Située sur la côte de la baie Long Island Sound, la propriété de 5300 mètres carrés se trouve au bout d'un cul-de-sac dans un quartier clôturé et surveillé.

St-Louis et sa femme Heather avaient acquis la propriété au coût de 6,2 millions $ en 2012. La conjointe du membre du Temple de la renommée est originaire de la région.

L'ex-hockeyeur a annoncé sa retraite en 2015 après une carrière de 16 saisons dans la LNH avec les Flames de Calgary, le Lightning de Tampa Bay et les Rangers de New York. Il a totalisé 391 buts et 1033 points en 1134 parties, remportant la coupe Stanley en 2004 avec le Lightning.