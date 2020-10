Arrivée des premières voitures du REM

Les quatre premières voitures du Réseau express métropolitain (REM) construites en Inde sont arrivées à Brossard, avec un petit détour par les États-Unis, via le port de New York – New Jersey.

Au cours des derniers jours, les voitures du train électrique de la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) ont été reçues au centre d'entretien situé sur la Rive-Sud de Montréal où elles seront vérifiées, assemblées et préparées pour la période de tests.

Les voitures demeurent emballées dans leur cocon de plastique jusqu'à leur dévoilement au grand public d'ici la fin de l'année

Au cours des prochains mois, les trains circuleront sans passager sur un tronçon de 3,5 kilomètres entre la station terminale Brossard et Du Quartier afin de vérifier l’ensemble des composantes du futur système automatisé.

Rappelons que le REM est un système de métro léger électrique qui comportera 26 stations traversant la grande région de Montréal sur 67 km. La mise en service du premier segment est prévue à la fin 2021 et permettra de relier la Rive-Sud à la Gare Centrale en l'espace de 16 minutes.

Interrogé à savoir pourquoi les wagons du REM ne sont pas arrivés directement par le port de Montréal, le bureau de projet du REM a précisé qu'une ligne maritime régulière relie le port de Mumbai, en Inde, à celui de New York.

Les prochaines voitures du REM devraient être livrées en 2021