Attentiste, Wall Street termine légèrement en baisse

La Bourse de New York a eu du mal à se décider mercredi, terminant finalement en petite baisse, dans une attitude attentiste face aux négociations entre élus démocrates et républicains sur de nouvelles mesures d'aides économiques aux États-Unis.

Son indice vedette, le Dow Jones a cédé 0,35% à 28 210,82 points, le Nasdaq a perdu 0,28% à 11 484,69 points et l'indice élargi S&P 500 a cédé 0,22% à 3435,56 points.

Les trois indices ont oscillé toute la séance dans une marge étroite entre territoires positif et négatif.

«Les investisseurs ont semblé retenir leur souffle en attendant l'impact de la deuxième vague de Covid-19 sur la croissance économique américaine» et en guettant des avancées dans les négociations d'un nouveau plan de soutien à l'économie, a estimé Sam Stovall, stratège en investissement à CFRA.

Cet analyste pense que même «si un accord devait émerger de la Chambre des représentants, il ne finira pas par être approuvé par le Sénat», à majorité républicaine, avant les élections du 3 novembre.

Les marchés «sont fatigués des pourparlers sur le stimulus, ou plutôt fatigués de toutes les fausses alarmes sur un accord possible bientôt», a affirmé pour sa part Patrick O'Hare.

La publication du Livre Beige de la Fed, un rapport de conjoncture, dépeignant une économie à la croissance «légère à modeste», a soutenu brièvement le marché au-dessus de l'équilibre en séance.

Les entreprises américaines sont dans l'ensemble optimistes sur les perspectives économiques, portées par une lente reprise qui a permis à certains secteurs de réembaucher, mais la situation diffère grandement d'un secteur à l'autre, selon l'enquête de la Fed.

Les spectaculaires bons résultats de Snap (+28,30%), propriétaire de la populaire application Snapchat, ont nourri l'optimisme sur les titres d'autres réseaux sociaux comme Facebook (+4,17%) et Twitter (+8,39%).

Le ralentissement du flot de nouveaux abonnés à Netflix (-6,92%) et les difficultés de Quibi dans un marché du streaming de plus en plus concurrentiel semblaient profiter à Disney (+1,34%).

Après la clôture, le constructeur de voitures électriques haut de gamme Tesla a annoncé un doublement de son bénéfice net au troisième trimestre, ce qui a fait grimper le titre de près de 2% après la cloche contre +0,17% à la clôture.