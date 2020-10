La chaîne japonaise Uniqlo débarque au Québec, en commençant par Montréal

Six ans après avoir confirmé son appétit pour le Canada, la multinationale de prêt-à-porter japonaise Uniqlo s’installe finalement au Québec, en commençant par l’ouverture ce vendredi de sa première boutique phare, rue Sainte-Catherine Ouest, à Montréal.

Tandis que la plupart s’inquiètent de l’avenir du centre-ville, le détaillant choisit d’y implanter sa plus vaste boutique canadienne. D’une superficie de 32 000 pi2, répartis sur deux étages, elle occupera tout l’espace laissé vacant par Tommy Hilfiger, il y a quelques années, au coin de Sainte-Catherine et Robert-Bourassa.

Des clients devenus groupies

Le Centre Eaton, qui englobe maintenant l’ancien Complexe Les Ailes, propriété d’Ivanhoe Cambridge, fonde beaucoup d’espoir autour du pouvoir d’attraction de ce nouveau venu. Lors de son ouverture au Eaton Centre de Toronto en 2016, pas moins de 1800 personnes ont fait la file pour l’occasion.

«Ça a duré comme ça deux semaines, se souvient encore Kathleen Adams, directrice du développement durable d’Uniqlo Canada. Les fans d’Uniqlo sont vraiment passionnés. Comme des groupies de chanteur rock en tournée de spectacles, plusieurs de nos clients se font un point d’honneur de se déplacer spécialement à chaque nouvelle ouverture de magasins, peu importe l’endroit!»

D'une première boutique d'Hiroshima, héritée de son père en 1984, Tadashi Yanai est parvenu à faire de l'entreprise familiale un empire du détail. Après quelques tentatives infructueuses, le détaillant est débarqué officiellement aux États-Unis en 2011. Uniqlo compte aujourd’hui plus de 1800 boutiques dans 18 pays, dont 13 au Canada, en Ontario et en Colombie-Britannique principalement.

SOPA Images/LightRocket via Gett

L’Apple de la mode?

La chaîne est souvent comparée à l’américaine Gap en raison du style de ses vêtements et de ses prix abordables. Uniqlo (né de la contraction de Unique Clothing) préfère pour sa part parler de «collections uniques» qui se distinguent tant par son souci du détail et son confort, que sa durabilité.

«On nous compare aussi souvent à un Ikea ou Apple de la mode, note Mme Adams. C’est évidemment une comparaison que l’on apprécie davantage!»

Malgré les risques de cohue vendredi, Uniqlo assure que toutes les mesures de protection recommandées seront appliquées. Cela comprend le port d’équipements de protection et la prise quotidienne de la température pour l’ensemble du personnel. Il en ira de même pour les clients, qui devront aussi porter un masque et dont on prendra la température avant d’entrer dans le magasin, précise l’entreprise.