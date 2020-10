Le maire de La Tuque remis en question

La soirée a été tumultueuse, mardi, à La Tuque, lorsque le conseil municipal a choisi de maintenir l'exclusion du conseiller Luc Martel des séances de travail privées.

Si le conseil évoque un lien de confiance rompu et des fuites d'informations confidentielles, de plus en plus de voix s'élèvent pour dénoncer le style autoritaire du maire Pierre-David Tremblay. La quarantaine de personnes présentes ont d'ailleurs chaudement applaudi le conseiller Jean Duchesneau, qui a choisi de se montrer solidaire du conseiller Martel, et de s'exclure lui-même des séances de travail, jusqu'à ce que le conseil choisisse de travailler à nouveau en équipe.

Tandis que l'affaire prend de l'ampleur sur la place publique, les anciennes conseillères Caroline Bérubé et Manon Côté, qui ont toutes deux démissionné «pour des raisons personnelles» depuis l'élection de 2017, sortent de l'ombre et appuient Luc Martel. Elles dénoncent le style autoritaire du maire et son caractère bouillant. «Tu es avec lui ou tu es contre lui», a relaté Mme Bérubé, qui indique par ailleurs avoir déposé une plainte à la Commission municipale contre le premier magistrat.

Même Hydro-Québec a affirmé avoir rappelé à l'ordre le maire de La Tuque. «Hydro-Québec reconnaît que des propos et agissements irrespectueux du maire de La Tuque envers des membres de son équipe des relations avec le milieu en Mauricie ont dû nécessiter une intervention de la haute direction auprès du maire», a expliqué la société d'État dans un courriel transmis à TVA nouvelles.

La carrière municipale de Pierre-David Tremblay, un policier à la retraite, a débuté dans la localité voisine de La Bostonnais, en 2015. D'abord conseiller municipal, il est devenu maire à l'occasion d'une élection partielle, en 2016. Or, celle-là même dont il a pris la relève, Chantal St-Louis, sort à son tour de son mutisme et indique que c'est «le style» de M. Tremblay qui l'aurait poussé vers la sortie. «Vient un moment où il faut choisir sa santé», a-t-elle déclaré, en marge de la réunion de mardi. Deux autres conseillers ont démissionné dans la foulée de son départ, corroborant aujourd'hui les dires de l'ex-mairesse.

La légitimité du maire questionnée

Les élections successives de M Tremblay dans les municipalités contiguës de La Bostonnais et de La Tuque tiennent au fait que sa propriété chevauche les deux territoires. La question fait d'ailleurs l'objet d'un litige dont a été saisi le Directeur général des élections du Québec. La Tuque a déboursé plus de 12 000$ en frais juridiques pour tirer cette affaire au clair jusqu'à présent. L'item était à l'ordre du jour de la réunion de mardi, sans pour autant être réglée.