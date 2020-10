Une ado de 14 ans portée disparue

La police de Montréal sollicite l’aide du public pour retrouver une adolescente de 14 ans portée disparue.

Mesurant 1 m 68 et pesant 50 kg, Sencia Laurent est une femme noire ayant les yeux bruns et les cheveux noirs et rouge (dreads).

L’ado qui s’exprime en français a été vue pour la dernière fois mardi vers 15 h 30 dans le secteur de Montréal-Nord. Et depuis, elle n’a pas donné signe de vie, ce qui n’est pas dans ses habitudes.

Toute personne ayant de l'information à communiquer concernant cette disparition peut le faire de façon anonyme et confidentielle avec Info-Crime Montréal au 514 393-1133.