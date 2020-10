Plus de cas de COVID-19, plus de restrictions au pays

Le nombre de cas de COVID-19 a continué d'augmenter au pays, mercredi, forçant les provinces à continuer d'adopter des mesures pour tenter de reprendre le contrôle sur les courbes de contamination de la deuxième vague.

En mi-journée, le Canada dénombrait déjà 2003 nouvelles infections par rapport à la veille, alors que les bilans de trois provinces étaient toujours attendus. De plus, 30 décès avaient été signalés, pour un total de 9814 à ce jour.

Après une journée plus encourageante mardi, le Québec a renoué avec ses habitudes des dernières semaines en annonçant 1072 cas de COVID-19, ainsi que 19 décès. Il s'agit de second plus grand nombre de décès comptabilisés depuis le début de la deuxième vague.

Ce nombre tend à confirmer une hausse progressive de la mortalité associée au coronavirus dans la Belle Province, bien que les chiffres demeurent bien loin des tristes records du printemps.

Devant la progression de la maladie, le ministre de la Santé, Christian Dubé, a annoncé que la Mauricie et le Centre-du-Québec passeront entièrement en zone rouge. Dans les derniers jours, des maires de la région, comme ceux de Shawinigan et de Louiseville, avaient déjà affirmé redouter ce scénario et avaient plaidé que les données demeuraient bonnes dans leur ville respective, manifestement sans succès.

Une question de sous

Par ailleurs, autant le Québec que l'Ontario ont indiqué qu'ils présenteront des mises à jour économiques sous peu. La Belle Province se pliera à l'exercice le 12 novembre, tandis que sa voisine n'a pas avancé de date, mais devrait le faire avant le 5 novembre.

En attendant, le gouvernement de Doug Ford a annoncé, mercredi, un nouvel investissement de 11 millions $ visant à aider 80 organismes offrant des services en santé mentale aux enfants et adolescents.

La province la plus populeuse au pays est demeurée la deuxième plus touchée, en nombre absolu, par le virus avec 790 nouvelles contaminations et neuf décès supplémentaires

Amendes triplées

Cependant, si on prend les données par habitant, c'est le Manitoba qui demeure la deuxième province la plus touchée au pays, derrière le Québec. Mercredi, la province a dévoilé 135 tests positifs au SRAS-C0V-2, soit son troisième pire résultat depuis le début de la pandémie. Un décès s'est aussi ajouté à son bilan.

Ulcéré par ses concitoyens qui rechignent à respecter les directives de la santé publique malgré la progression foudroyante de la maladie, le premier ministre Brian Pallister a durci le ton. Les citoyens qui ignorent les règles sanitaires pourront désormais recevoir une amende de 1296 $, contre 486 $ auparavant. Les entreprises, elles, s'exposent maintenant à des amendes pouvant atteindre 5000 $.

La situation au Canada

Québec: 96 288 cas (6074 décès)

Ontario: 66 686 cas (3062 décès)

Alberta: 22 993 cas (293 décès)

Colombie-Britannique: 11 854 cas (254 décès)

Manitoba: 3626 cas (43 décès)

Saskatchewan: 2439 cas (25 décès)

Nouvelle-Écosse: 1097 cas (65 décès)

Nouveau-Brunswick: 319 cas (4 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 287 cas (4 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 64 cas

Yukon: 15 cas

Territoires du Nord-Ouest: 5 cas

Nunavut: 0 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 205 686 cas (9814 décès)