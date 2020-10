Positif à la COVID-19, un couple est incapable d'obtenir des réponses

Un couple, positif à la Covid-19 depuis près d’un mois, doit se heurter à une lourde bureaucratie afin de savoir s’ils doivent ou non continuer de demeurer en isolement.

Jeannine Larocque et son conjoint sont incapables d’obtenir des réponses, les intervenants se contredisent et ils ne savent plus à qui se référer pour obtenir de l’aide.

«Quand tu es malade tu n’as pas l’énergie d’attendre plusieurs heures au téléphone. On a pas eu d’aide de médecins pour nous dire quoi faire», affirme la dame, diagnostiqué positive à la Covid-19 le 25 septembre, puis de nouveau le 14 octobre.

Par précaution, le couple, qui ressent encore quelques symptômes de la maladie, a décidé de demeurer en isolement pour encore 10 jours. Après quoi, ils envisagent de retourner se faire tester afin de voir s’ils sont encore positifs.

