Québec fera une mise à jour économique le 12 novembre prochain

Le gouvernement du Québec procédera à une mise à jour économique le jeudi 12 novembre prochain, a appris Mario Dumont.

Cette mise à jour permettra de faire le point sur les finances publiques par rapport au dernier budget québécois.

Présenté au printemps dernier, il y a six mois, le budget d’Éric Girard n’avait pas fait état de la pandémie de COVID-19 et les risques associés. Des surplus étaient enregistrés, et donnaient une marge de manœuvre au ministre des Finances.

Bien des choses ont changé depuis et cette mise à jour devrait faire état d’un déficit record engendré par la crise sanitaire de 15 milliards $, estime Mario Dumont.

De nouvelles mesures de relance économique pourraient être glissées dans cette mise à jour importante.