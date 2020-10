Un nouvel album et un duo avec Mika pour Pierre Lapointe

Voilà une belle surprise pour les admirateurs de Pierre Lapointe : l’auteur-compositeur-interprète a annoncé mercredi qu’il lancera un nouvel album, intitulé «Chansons hivernales», le 20 novembre prochain.

Autre bonheur : Lapointe nous propose, en guise de premier extrait, un duo avec nul autre que Mika. La pièce s’intitule «Six heures d’avion nous séparent», et le chanteur québécois et la star internationale s’y mettent en scène comme dans une pièce de théâtre, en jouant les amoureux en pleine rupture. Les cœurs brisés de leurs personnages se répondent, leur douleur amplifiée par la distance qui les éloigne, l’un à Montréal, l’autre à Paris.

Texte et musique de «Six heures d’avion nous séparent» sont le résultat de la collaboration entre Pierre Lapointe et ses amis parisiens Alma Forrer et Benjamin Porraz.

Les deux artistes interpréteront-ils leur morceau à «Star Académie», où Mika sera directeur artistique, l’hiver prochain? D’ici là, on pourra mettre la main sur l’opus «Chansons hivernales», où les thèmes de l’hiver, la neige et l’amour seront à l’honneur.

«Six heures d’avion nous séparent» peut dès maintenant être écoutée sur toutes les plateformes. Le visuel rétro de la chanson, où Pierre et Mika apparaissent dans un dessin, l’air accablés, est l’œuvre de l’illustrateur montréalais Alain Massicotte.