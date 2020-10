Un réseau de production de cannabis démantelé

Les policiers ont mis un terme mercredi aux activités d’un réseau de production et de vente à grande échelle de cannabis illicite dans la région montréalaise.

Selon les autorités, l'organisation criminelle contrôlait plusieurs lieux de production et utilisait frauduleusement des permis de culture de cannabis médical de Santé Canada.

Dix-sept perquisitions ont été effectuées au cours de la journée dans des résidences, à Montréal, Laval et Saint-Lazare et des arrestations pourraient aussi être faites.

Les perquisitions ont permis de saisir 1149 plants de cannabis, 487,5 livres de marijuana, 234 comprimés d’amphétamine, mais aussi 238 grammes de cocaïne, 373 grammes de psilocybine ainsi que du haschich et de la MDMA.

En plus de la drogue, les policiers ont aussi mis la main sur plus de 100 000 $ en espèces, un pistolet à impulsion électrique et un poing américain, a fait savoir la police de Montréal, qui a pu compter sur l’aide d’Hydro-Québec, de la Sûreté du Québec et du Service de police de Laval dans cette enquête.