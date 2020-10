Vaccin: un volontaire meurt dans un essai clinique d'AstraZeneca

Un volontaire est mort dans le cadre de l’essai clinique au Brésil pour le vaccin contre la COVID-19 développé par AstraZeneca et l'Université d'Oxford.

La mort du volontaire n’a toutefois pas fait cesser l’essai clinique, indique Reuters.

Oxford a effectivement confirmé son intention de continuer les tests, en déclarant dans un communiqué qu’il n'y avait pas eu de problèmes de sécurité, après une enquête minutieuse, a-t-on assuré.

Le journal brésilien O Globo a rapporté que le volontaire avait reçu un placebo et non le vaccin d'essai, citant des sources anonymes. Cette information n'a pas été confirmée officiellement.

La santé publique du Brésil n'a fourni aucun autre détail, citant le secret médical des personnes impliquées dans les essais.

Cet incident arrive au moment où la Food and Drug Administration a suspendu l’essai clinique avancé d’AstraZenaca aux États-Unis.

La pharmaceutique n'est donc pas en mesure d'administrer la seconde dose de son vaccin à deux doses aux participants américains.

La société a annoncé le 8 septembre que son essai avait été suspendu en raison d'une maladie inexpliquée chez un patient au Royaume-Uni.

Les chercheurs croient que le patient a développé une inflammation de la moelle épinière, connue sous le nom de myélite transverse.

Les essais avaient depuis repris au Royaume-Uni et dans d'autres pays, mais pas aux États-Unis. Ils devaient reprendre cette semaine, indique Reuters qui cite plusieurs sources anonymes.

AstraZeneca est l'un des quatre fabricants de médicaments soutenus par les États-Unis dans les tests avancés d'un vaccin potentiel.

Le vaccin d’AstraZeneca, appelé AZD1222, utilise du matériel génétique du coronavirus avec un adénovirus modifié.

En juillet, la société a publié des données montrant que son vaccin était prometteur, indique NBC News.

Il n’a produit aucun effet indésirable grave chez les volontaires, selon les chercheurs de l'époque. La fatigue et les maux de tête étaient les effets secondaires les plus fréquemment rapportés, ont-ils déclaré. D'autres effets secondaires courants comprenaient des douleurs au site d'injection, des douleurs musculaires, des frissons et de la fièvre.