Vos questions sur la prestation canadienne de la relance économique

La prestation canadienne de la relance économique suscite encore énormément de questions, près d’un mois après sa mise en place.

TVA Nouvelles répond certaines d’entre elles.

«Nous sommes plusieurs à ne pas pouvoir faire une demande de PCRE. Nous recevons le message d'erreur COV-026. Qu'est-ce que cela veut dire?»

Ce code veut dire que vous n’êtes pas, à priori, admissible à la PCRE. C’est le genre d’erreur reçu si l’agence du revenu a détecté que votre numéro d’assurance sociale est associé à une demande d’assurance-emploi. Il faut donc voir ce qu’il ne va pas et si vous ne trouvez pas l’information manquante, il faudra contacter un agent par téléphone.

«J'ai tenté de demander la PCRE, et je ne peux finaliser ma demande, car le système semble en maintenance. Que dois-je faire?»

Vous avez surement tenté de faire votre demande samedi, dimanche ou lundi. Le problème est maintenant réglé.

«J'ai demandé la PCRE pour les proches aidants, car l'école de mon fils a fermé temporairement ses portes. Une semaine après ma demande, je n'ai aucune nouvelle. Est-ce normal?»

C’est normal, oui. Il est possible que l’agence du revenu vous demande des preuves, par exemple une lettre de l’école. Car contrairement à la demande que vous avez peut-être faite pour la PCU, avec la PCRE, les agents font des vérifications et s’assurent que vous ne faites pas une demande frauduleuse.

«Je tente de joindre un agent de l'Agence du revenu, mais après des heures d'attente, je ne réussis pas à parler à quelqu'un. Y a-t-il une alternative?»

Malheureusement non. Cela va continuer d’être long, malgré la prolongation des heures de service. Un petit truc? Selon l’agence du revenu, c’est plus tranquille le lundi soir entre 18h et 21h.

«J'ai une sœur qui recevait la PCU. Le 12 juillet, elle a été victime d'un AVC et demeure hospitalisée. Nous avons cessé les demandes ne sachant pas si elle y avait droit. Aurait-elle encore le droit de recevoir la PCU?»

Oui, elle a le droit à la PCU. Il faut en faire la demande avant le 2 décembre prochain, car bien qu’on ne puisse plus demander de PCU, on peut en faire une demande rétroactive jusqu’à cette date.