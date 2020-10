Vous devriez acheter vos cadeaux de Noël plus tôt

Postes Canada a répété mercredi que les Canadiens devraient commencer dès maintenant à effectuer leurs achats des Fêtes en contexte de COVID-19.

La société de la Couronne a dévoilé une vidéo dans laquelle elle invite les citoyens d’un océan à l’autre à faire leurs cadeaux de Noël plus tôt cette année parce que la pandémie pourrait provoquer des retards.

Postes Canada rappelle que les Canadiens ont magasiné en ligne comme jamais cette année à cause de la crise sanitaire.

Malgré l’ajout de plus de 4000 employés saisonniers temporaires, de plus de 1000 véhicules et d’équipements de traitement des colis, Postes Canada rappelle qu’«il y a une limite à ce que l’on peut traiter et livrer de façon sécuritaire», dit Valérie Normand, directrice du développement des produits – secteur Coli, dans la vidéo.

«C’est pourquoi on vous demande de changer vos habitudes et de commencer tôt votre magasinage des Fêtes pour éviter une déception, poursuit-elle. Sinon, l’engorgement qu’on constate toujours juste avant les Fêtes, ajouté au volume additionnel prévu, pourrait compromettre notre capacité de traitement et de livraisons, et potentiellement entraîner des retards.»

Postes Canada dit qu’elle va aussi, au besoin, livrer des colis pendant les week-ends afin de répondre à la forte demande, en plus de prolonger les heures d’ouverture de certains bureaux de poste. Elle souhaite par ailleurs ajouter des emplacements de ramassage de colis.

«On sait à quel point ces envois sont importants pour vous, et on veut les livrer à temps, ajoute Valérie Normand. Il y a plusieurs détaillants – petits et grands – qui prennent déjà des dispositions pour vous permettre de magasiner à l'avance. De notre côté, on se prépare à les aider et à vous aider à terminer une année très difficile de la meilleure façon possible.»