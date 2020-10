Ces travailleurs de l'ombre qui analysent les tests de dépistage

Pour lutter contre la COVID-19, environ 21 000 tests de dépistage sont effectués quotidiennement au Québec. Une fois les tests complétés, il faut ensuite les analyser.

Des centaines de personnes travaillent dans l'ombre pour tenter d’endiguer la pandémie.

Au CHU Sainte-Justine à Montréal, on analyse environ 750 tests sur des patients, des membres du personnel ainsi que des personnes de Lanaudière. Toutefois, dans des périodes plus intenses, on peut analyser jusqu’à 1300 tests.

«On est très fier de nos délais de réponse. Entre le moment où l’échantillon arrive et le résultat est disponible, on parle d’un délai entre 8 et 10 heures», affirme Dre Émilie Vallières microbiologiste au CHU Ste-Justine.

Comme les tests de dépistage sont généralement réalisés pendant la journée, les analyses sont majoritairement faites pendant la nuit.

Il faudrait plus de technologues médicaux. «Chaque année, le nombre de personnes qui graduent n’est pas suffisant. On aurait besoin du double», explique Yasmine Leclerc, coordonnatrice technique au CHU Ste-Justine.

Le CHU a obtenu au cours des derniers mois de nouveaux appareils qui permettent d’analyser les résultats plus rapidement.

La Dre Vallières tenait également à rassurer la population quant à la qualité et la précision des tests.

«Les laboratoires du Québec ont vraiment le souci d’implanter des contrôles de qualité vraiment rigoureux, qui permettent d’offrir les résultats les plus fiables possible à la population», conclut la spécialiste.