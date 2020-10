Claude Julien réfute un problème de communication

Pointé du doigt par certains anciens joueurs pour un manque de communication, l’entraîneur-chef du Canadien de Montréal, Claude Julien, a remis les pendules à l’heure, jeudi matin, lors d’une visioconférence.

«Ma porte est toujours ouverte», a-t-il répété.

Julien est notamment revenu sur les propos de Max Domi, échangé aux Blue Jackets de Columbus le 6 octobre en retour de Josh Anderson. Le défenseur Karl Alzner et l’attaquant québécois Charles Hudon ont aussi mentionné un problème à ce niveau.

«Pour les séries, nous avons discuté avec tous les joueurs pour leur expliquer leur rôle, a mentionné Julien. Je ne vois pas le problème de communication.»

«Les séries étaient difficiles, il y avait peu de communication, avait pourtant affirmé Domi, après avoir été échangé plus tôt ce mois-ci. Je ne savais pas trop où je figurais au sein de l’équipe et ce que je devais faire pour aider l’équipe. Je n’ai pas reçu de directives de la part de personne. C’est malheureux.»

Photo d'archives, Martin Chevalier

Julien a fait rire les journalistes en faisant valoir que la réalité est devenue bien différente en cette ère des réseaux sociaux.

«Avant, on mettait notre poche de hockey sur notre épaule, on quittait l’aréna et ça s’arrêtait là», a dit l’entraîneur-chef, qui a lui-même goûté à la Ligue nationale comme joueur dans l’uniforme des Nordiques de Québec.

«Quand tu as 22 ou 26 joueurs, avec les blessés, ce n’est pas toujours facile à parler aux joueurs à tous les jours, a reconnu Julien, estimant que la fierté de Domi a peut-être été atteinte quand il a été relégué au quatrième trio durant les éliminatoires. C’est difficile de plaire à tout le monde.»

«C'est très excitant»

Visiblement satisfait des récentes acquisitions de l’équipe, Claude Julien, est apparu tout sourire lors de la visioconférence avec la presse locale.

«J’aime ce qu’a fait Marc [Bergevin] pour améliorer l’équipe, a indiqué Julien, vantant le travail du directeur général. C’est très excitant. Je sens qu’on a une équipe compétitive.»

Julien a notamment commenté l’arrivée des attaquants Josh Anderson et Tyler Toffoli, qui viennent grossir l’équipe et «améliorer la production» à l’attaque.

Photo d'archives, Martin Chevalier

«C’est un élément qui nous donne un bon coup de pouce», a-t-il dit, à propos d’Anderson, qui évolue à l’aile droite.

L’entraîneur-chef a également souligné les ajouts en défensive et devant le filet.

«Avec Jake Allen qui s’ajoute à Carey Price, ça forme un bon "1-2 punch", a-t-il décrit. On sait que Carey est à son meilleur quand il est reposé.»

«Notre défensive est plus grosse et plus forte, a aussi fait remarquer Julien, faisant allusion à l’arrivée de Joel Edmundson. On a une brigade défensive plus stable.»

L’entraîneur applaudit par ailleurs les nouveaux contrats octroyés à des joueurs qui étaient déjà avec le Canadien comme Brendan Gallagher et Jeff Petry.

«On a rempli les trous qu’on voulait remplir, a-t-il résumé. On ajoute des bons éléments au groupe qu’on avait déjà. Ça promet.»

Un poste assuré pour Romanov?

Âgé de seulement 20 ans, le défenseur russe Alexander Romanov n’a pas encore disputé un seul match professionnel en Amérique du Nord. Pourtant, son poste à la ligne bleue du Canadien de Montréal semble pratiquement assuré en vue de la prochaine saison.

«Je serais surpris qu’il ne commence pas la saison avec nous avec ce qu’on a vu de lui», a affirmé Claude Julien.

Photo d'archives, AFP

Romanov, qui a été un choix de deuxième tour (38e au total) au repêchage de 2018, avait accompagné le club montréalais dans la bulle à Toronto lors des récentes séries éliminatoires. Si son contrat ne lui permettait pas de jouer, il a pu s’entraîner avec le CH et aux yeux de Julien, Romanov semble prêt pour le calibre de la Ligue nationale de hockey.

Lors des deux dernières campagnes, le jeune défenseur russe a évolué avec le CSKA de Moscou, dans la Ligue continentale de hockey (KHL). En 43 matchs la saison dernière, il a récolté sept mentions d’aide malgré un temps d’utilisation limité.

Une section canadienne?

Devant la possibilité qu’une section canadienne soit formée en vue de la prochaine saison, en raison de la pandémie de COVID-19, Julien estime que le défi pourrait être énorme pour son équipe.

Selon lui, toutes les formations du Canada sont très fortes, même les Sénateurs d’Ottawa, pourtant en pleine reconstruction.

«Ça risque d’être une division très, très compétitive», a noté Julien, laissant entrevoir que ce scénario semble de plus en plus envisageable.

Chose certaine, le CH est mieux nanti qu’il y a quelques mois pour se frotter à Toronto, Winnipeg, Calgary, Edmonton et Vancouver qui, à l’instar de Montréal, ont tous pris part à la récente formule éliminatoire à 24 équipes. Du lot, seuls les Canucks, les Flames et le Canadien s’étaient toutefois qualifiés pour le tournoi à 16 clubs.