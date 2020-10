Montréal est méconnaissable depuis sept mois. Chaque semaine, il y a de nouveaux pauvres, ça, c'est l'autre drame de la COVID.

Rapidement, on est passé de 3000 à 6000 personnes en situation d'itinérance dans la métropole. Du jamais vu. Les squatteurs font un retour en force, à la recherche de chaleur alors que le froid s’installe.

L'enquête de terrain que le journaliste Yves Poirier a mené avec les caméramans Kevin Crane et Émile Borduas nous plonge au cœur de leur réalité, des gens en grande détresse que nous avons rencontrés, l’itinérance comme on ne l’a jamais vue. La pandémie est venue chambouler leur quotidien.

CAPTURE D'ÉCRAN / TVA / J.E

Un panier d’épicerie comme maison

Marc est un sans-abri rencontré sur la rue Sainte-Catherine Est. Il poussait un chariot d’épicerie qui contenait le peu de biens qu’il possède.

«Mon nom c’est Marc. J’habite dans la rue. Ce n’est pas évident. Le panier d’épicerie ici, c’est ma maison. Je vis là-dedans, dans tout ça. J’ai un trampoline parce que je dors là-dessus. Je n’ai pas mal dans le dos. J’ai aussi une tente et des bottes d’eau. Je suis quand même équipé. Comment peut-on arriver avec 700$ par mois, c’est mon chèque d’aide sociale? Avec 700$, qu’est-ce qu’on peut louer? C’est un peu tough», dit-il.

CAPTURE D'ÉCRAN / TVA / J.E

Michel vit dans sa voiture

«Ça va faire 8 ans que je vis dans ma voiture. C’est ma maison. Je me sers de panneaux opaques pour couvrir les vitres de la voiture et avoir un peu d’intimité. J’ai aussi un matelas gonflable que j’étends derrière le siège du passager. Je me sers de l’autre moitié de la banquette arrière mon ranger mes vêtements et mon linge de rechange que je vais prendre pour la semaine. C’est ma maison, donc je l’entretiens que ce soit propre», explique Michel.

CAPTURE D'ÉCRAN / TVA / J.E

Un petit village dans un secteur boisé

Si vous circulez sur la rue Notre-Dame Est, vous avez certainement vu ce camping illégal. Il y a un endroit cependant plus discret, à quelques pas de là, caché par un secteur boisé.

«Je m’appelle Jeffrey. J’habite dans la rue. Disons que la vie est un peu plus dure que d’habitude. Je suis en train de faire mon installation pour l’hiver. Ici, tu as mes deux tentes. J’ai aussi quelques meubles. Tout le monde pense que j’ai beaucoup d’argent, mais je ne vis pas sur l’or. J’ai juste mon chèque d’aide sociale, 740$ par mois. Je survis. Je suis père de trois enfants. Trois garçons, de 7 ans, 6 ans et 3 ans. Ils n’ont pas à savoir ma condition de vie actuellement. Ils n’ont pas à savoir ça à l’âge qu’ils ont», affirme Jeffrey.

Des squatteurs envahissent des immeubles

Quand la nuit tombe, des squatteurs s’introduisent silencieusement dans des immeubles, surtout des taudis. Thierry et Zachary nous ont permis de les accompagner, en nous faisant promettre de ne pas dévoiler l’adresser de leur cache.

«Cet immeuble est devenu un refuge pour squatteurs. Tout le monde entre ici, pour dormir dans différents lieux en cachette, dans les escaliers, dans des appartements et le garage. Comme vous voyez, nous sommes dans la rue. À cause du coronavirus, chercher un logement en ville est devenu difficile», raconte Thierry.

CAPTURE D'ÉCRAN / TVA / J.E

Ce genre de situation a parfois causé de mauvaises surprises à des propriétaires.

«Je vais vous amener au deuxième étage de l’immeuble. C’est la première place où on a trouvé des itinérants ou des squatteurs si vous préférez. Sur cet étage, nous avions sans le savoir des locataires. Ils venaient ici consommer des drogues dures. Ils se sont établis ici à notre insu, on ne le savait pas. Ils ont même construit deux petites chambres à coucher avec des matelas et tous les produits nécessaires. On a été très choqués, très surpris. C’est la première fois que c’est aussi implanté que ça», explique Marc Bédard, directeur immobilier commercial, Placements Sergakis.

Été complètement fou

Sur la rue Sainte-Catherine Est, à l’angle de rue Préfontaine dans le quartier Hochelaga, c’est un été complètement fou. Des bagarres en pleine rue, du vandalisme et des policiers sursollicités.

Marc-André Labelle qui habite le secteur a installé des caméras de surveillance sur sa résidence. Il en a vu de toutes les couleurs.

«Moi éventuellement, je n’avais plus le choix de mettre des caméras de surveillance parce que les policiers nous posaient des questions. Nous ne savions pas quoi répondre, nous n’avions pas de preuve. Sans blague, les choses qui se sont passées ici, moi-même je n’y croirais pas si je ne le voyais pas sur vidéo», affirme Marc-André Labelle, citoyen du quartier.

CAPTURE D'ÉCRAN / TVA / J.E

Il dit que c’est devenu plus intense en raison de la crise sanitaire.

«On a eu des gens qui se battent avec des morceaux de vitre coupée en plein milieu de la rue. Des gens qui se poignardent, qui courent, qui sautent sur les voitures et qui jettent des motocyclettes par terre. Il y a même eu un viol collectif. C’est épouvantable, on a vu 10 personnes se sauver quand la fille s’est mise à crier», ajoute M. Labelle.

Il dit que des policiers étaient parfois présents dans un immeuble entre six et douze fois par jour entre les mois de mars et de juillet.

«C’est une jungle, j’ai l’impression d’être dans des films qui nous montrent des villes américaines des années 80. Ce coin de rue-là est une zone sinistrée», conclut-il.

Cérémonie à la mémoire des gens morts seuls

Chaque année, des gens se recueillent à Montréal pour des personnes mortes dans l’oubli. Mgr Christian Lépine et le curé de la rue Claude Paradis leur ont rendu hommage il y a quelques semaines.

«De 200 à 300 dépouilles qui ne sont pas récupérées chaque année, seulement à Montréal. Ces gens-là sont décédés seuls dans des parcs, des ruelles, des appartements, dans la rue, sans personne pour les mettre au tombeau. Selon moi, le nombre de victimes dans le contexte de la pandémie va augmenter», croit Claude Paradis, curé de la rue.