Les salles à manger: un endroit sécuritaire pour une socialisation encadrée

Monsieur le Premier Ministre François Legault,

La pandémie actuelle est loin d’être terminée et vous avez – avec raison – rappelé à la population que l’on allait devoir apprendre à vivre avec certaines mesures sanitaires pendant plusieurs mois encore. Or, nous nous regroupons aujourd’hui pour vous faire part de situations qui touchent directement notre industrie – celle de la restauration – et que l’on ne peut plus se permettre de passer sous silence.

Le 1er octobre dernier, certaines régions sont entrées en zone rouge pour une période de 28 jours. Ces 28 jours tirent à leur fin et nous sommes toujours dans l’incertitude quant à la suite des choses. Nous vous écrivons aujourd’hui pour vous faire part de nos grandes préoccupations et avoir l’heure juste sur une fermeture temporaire qui prend des allures de confinement.

Tout d’abord, notre première préoccupation touche les travailleurs, de façon directe ou indirecte, qui sont employés dans nos restaurants, principalement des jeunes. Aujourd’hui, particulièrement en zone rouge, mais également en zone orange, la très grande majorité de ces employés se retrouve sans travail. Fermer les salles à manger a un impact immense sur la santé mentale des gestionnaires et employés de l’industrie qui sont, dans de (trop) nombreux cas, épuisés, anxieux, pratiquement sans ressource et ne voient pas le bout du tunnel puisqu’aucune date de réouverture définitive n’est avancée.

Nous comprenons que la fermeture de nos salles à manger se fait dans le but de restreindre la socialisation, mais on commence également à remarquer le besoin d’un contact social minimal pour préserver la santé mentale de la population. Nos établissements offrent un environnement sécuritaire, autant pour nos employés que pour les consommateurs. Grâce à l’application rigoureuse des mesures sanitaires, nous n’y avons connu aucune éclosion. Nous croyons donc que nous pouvons offrir ce lieu aux consommateurs qui peuvent combler autant un besoin de base (se nourrir) que celui d’un contact social encadré.

Ainsi, pourquoi le Québec ne prendrait-il pas exemple sur les pays scandinaves, la France, l’Italie, l’Espagne et autres pays qui, malgré la deuxième vague, ont maintenu les salles à manger ouvertes en jugeant – données à l’appui – qu’elles n’étaient pas source d’éclosions et qu’elles contribuaient à maintenir l’équilibre social et économique?

Les restaurateurs, employés et fournisseurs de l’industrie – qui représentent, ensemble, plusieurs centaines de milliers de Québécois – ont fait d’immenses sacrifices lors du confinement. Alors qu’ils étaient sans revenu depuis plusieurs mois, c’est tous ensemble, en se serrant les coudes et en s’entraidant qu’ils ont investi temps, argent, énergie et volonté pour pouvoir rouvrir et offrir aux consommateurs un environnement sécuritaire qui répond à toutes les règles sanitaires en place. Nous croyons que l’industrie est en droit de connaître les motifs et les données ayant mené aux fermetures afin d’améliorer nos processus, d’éviter de futures restrictions et de faire partie de la solution.

C’est aussi l’entièreté de la chaîne d’approvisionnement (production, transformation, transport, opération, etc.) qui a dû s’adapter et qui se retrouve, aujourd’hui, les mains liées, devant un mur. Et ceci, sans parler des impacts sur les commerces qui peuvent demeurer ouverts – hôtels et spas, par exemple – mais qui ne peuvent exploiter leur salle à manger et sont donc contraints de fermer ou d’éponger un déficit qui sera difficile, voire impossible, à surmonter.

Nous sommes tous très conscients du sérieux de la pandémie qui affecte toute la planète depuis maintenant plus de sept mois et des dangers qu’elle représente pour la population. Nous souhaitons partager notre très grande préoccupation quant aux facettes psychologiques et économiques de cette crise qui auront aussi des impacts sur la santé de nos travailleurs et clients.

En tant que père, leader, homme d’affaires et Premier Ministre, nous sommes persuadés que vous partagez ces préoccupations. C’est pourquoi nous vous demandons de réévaluer rapidement la situation actuelle de l’industrie de la restauration et permettre la réouverture des salles à manger, et ce, partout au Québec. Nous sommes prêts à collaborer avec vous, comme toujours, pour assurer une réouverture sécuritaire et le respect des directives sanitaires.

Respectueusement,

Jean Bédard

Président et chef de la direction

Groupe Sportscene

Claudine Roy

Présidente du conseil d’administration

Association Restauration Québec

Richard Scofield

Président et chef de la direction

Groupe St-Hubert

Éric Lefebvre

Président-directeur général

Groupe d’Alimentation MTY

Norbert Gagnon

Président-directeur général

Restaurants Normandin

Peter Mammas

Président et chef de la direction

Foodtastic

Alain Mailhot

Président-directeur général

Association Restauration Québec

David B. Lefebvre

Vice-président Aff. fédérales et Québec

Restaurants Canada

Jérôme Ferrer

Grand Chef Relais & Châteaux

Restaurant Jérôme Ferrer par Europea

Christiane Germain

Coprésidente

Germain Hôtels

Carlos Ferreira

Président

Groupe Ferreira

Alain April

Copropriétaire et directeur général

Le Bonne Entente

Richard Sénéchal

Président

Service alimentaire Gordon / Province de Québec

François Nolin

Président

Archibald microbrasseries

Louis McNeil

Copropriétaire et fondateur

Restaurants Cosmos

Mathieu Dumulong

Vice-président Ventes

Groupe Colabor

Marie Létourneau

Propriétaire

Resto Délice

Bernard Duchesne

Président

Top Glaciers

Pierre Pouliot

Directeur général

J.G. Fruits et Légumes – Saveur Ultime

Pierre Moreau

Président-directeur général

Groupe Restos Plaisirs

Michel Jasmin

Président – Division du Québec

Inform brokage

Hugues Philippin

Propriétaire

Chic Alors

Michel Moreau

Propriétaire

La Tyrolienne

Jacques Talbot

Président du conseil d’administration

Association des restaurateurs Q.S.P.

Hugues Bourque

Président

Groupe Zibo

Nicolas Filiatrault

Vice-président Finances et administration

Benny & Co.

Pierre-Marc Tremblay

Propriétaire et président du conseil

Pacini

Guy Larivée

Président-directeur général

Hector Larivée

Pierre Bayard

Vice-président ventes et marketing

Dubord & Rainville inc.

René Proulx

Président-directeur général

Exceldor

Richard Davies

Vice-président principal, ventes et mark.

Olymel

Jean-Guy Prévost

Président

Fût Idéal

Pierre Demers

Vice-président ventes services alim.

Bridor

Stéphane Petit

Président

Les vergers Petit et Fils

Mira Natal

Vice-présidente Ventes

Vins Arterra Canada

Flavio Corneli

Président

Cuisine Alimentra Foods

Sylvie Cloutier

Présidente-directrice générale

Conseil de la transformation alimentaire du Québec (CTAQ)

Patrice Léger-Bourgoin

Directeur général

Association des brasseurs du Québec

Rémi St-Arneault

Directeur des ventes sénior

Michel St-Arneault

Philippe Gadoua

Président

Les Aliments Mejicano