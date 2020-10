Pas de Classique hivernale et de weekend des étoiles en 2020-2021

La Ligue nationale de hockey a annoncé jeudi l'annulation de la Classique hivernale et du weekend du match des étoiles qui devaient avoir lieu durant la saison 2020-2021.

Dans un communiqué émis en après-midi, le circuit Bettman a rappelé l’incertitude entourant le calendrier de sa prochaine saison, le tout étant évidemment relié à la pandémie de coronavirus. La LNH a précisé aussi que même si, officiellement, elle «reporte» ses deux événements annuels, ceux-ci n’auront pas lieu avant 2022.

Le 1er janvier, le Wild du Minnesota devait accueillir les Blues de St. Louis au Target Field de Minneapolis, le domicile des Twins. La classique des étoiles était prévue au BB&T de Sunrise, où évoluent les Panthers de la Floride, et les activités lui étant associées devaient se tenir du 29 au 31 janvier. Dans les deux cas, la ligue a exprimé son intention d’organiser le tout aux mêmes endroits «dans un avenir rapproché».

«La participation des amateurs, autant dans les arénas et les stades qu’à l’intérieur des installations connexes, aux activités relatives à la Classique hivernale et au weekend des étoiles est une partie importante de notre succès à ces événements de marque, a expliqué le vice-président exécutif de la LNH, Steve Mayer. En raison de l’incertitude reliée à notre capacité de recevoir des partisans de nouveau à nos matchs, nous avons pensé que la décision la plus prudente à ce stade était de renoncer à ces célébrations jusqu’en 2022, quand notre public pourra festoyer sur place dans le cadre de ces événements, comme ce fut toujours le cas.»

La LNH a indiqué que cette annonce ne change en rien son objectif et celui de l’Association des joueurs qui souhaitent amorcer la campagne autour du 1er janvier.