EN DIRECT | Un débat Trump/Biden sous haute tension

Donald Trump et Joe Biden sont attendus à Nashville, dans le Tennessee, où se tiendra leur ultime duel télévisé devant des millions de téléspectateurs.

Le président sortant, en retard dans les sondages, devrait redoubler ses attaques contre Joe Biden et son fils, Hunter.

De son côté, le candidat démocrate pourrait tenter de recentrer le débat sur la gestion par Donald Trump de la pandémie de coronavirus, qui a fait plus de 222 000 morts aux États-Unis.

En tête dans les sondages, le démocrate de 77 ans avait traité le 45e président des États-Unis, 74 ans, de «menteur», de «raciste» puis de «clown». «Il n'y a rien d'intelligent en vous», avait rétorqué l'ex-homme d'affaires.

Et rien n'indique que le ton sera, cette fois, plus courtois ou plus constructif.

Pour éviter la cacophonie de leur premier affrontement, le micro de chaque candidat sera coupé pendant les deux premières minutes de prise de parole de l'autre.

45 millions de bulletins

45 millions d'Américains ont déjà glissé leur bulletin dans une urne ou une boîte aux lettres, selon le US Elections Project, un comptage de l'Université de Floride.

Le vote anticipé est scruté avec une attention particulière cette année, tant il continue de battre des records, et l'engouement des électeurs a parfois donné lieu à de longues files d'attente dans les États où il a démarré.