Un «nouvel» organe découvert dans le corps humain

Un groupe de scientifiques néerlandais considère avoir découvert un organe caché dans le corps humain, jamais dévoilé auparavant malgré des centaines d’années de recherches en biologie humaine.

L’organe consiste en une paire de glandes cachée dans le crâne, là où la cavité nasale et la gorge se rencontrent, rapporte CNN en citant l’étude publiée dans la revue Radiotherapy and Oncology.

Les chercheurs ont découvert ces glandes par hasard en effectuant un scan destiné à rechercher des excroissances tumorales. Les scientifiques ont ensuite examiné les scans de la tête et du cou de 100 autres personnes qu'ils traitaient pour un cancer de la prostate et disséqué deux cadavres - un homme et une femme. Ils possédaient tous ce «nouvel» organe qu’ils ont appelé les glandes tubariennes.

La découverte était enivrante, mais les auteurs étaient tout de même «un peu sceptiques» au début, a déclaré l'auteur principal de l'étude le Dr Matthijs H. Valstar, chirurgien au département d'oncologie et de chirurgie de la tête et du cou au Netherlands Cancer Institute.

«Nous pensions qu'il n'était pas possible de découvrir cela en 2020», a-t-il déclaré.

Les glandes ne peuvent pas être vues avec des méthodes conventionnelles d'imagerie médicale telles que l'échographie, la tomodensitométrie ou l'IRM (imagerie par résonance magnétique), ont expliqué les chercheurs.

C’est avec un scan avancé appelé PSMA PET /CT que les spécialistes ont pu observer les glandes cachées.

«Pour autant que nous le sachions, les seules glandes salivaires ou muqueuses du nasopharynx sont macroscopiquement petites, il y en a jusqu’à 1000 et elles sont réparties uniformément dans toute la muqueuse. Alors, imaginez notre surprise lorsqu’elles ont été trouvées», a expliqué Joy Reidenberg, professeur d'anatomie à la Icahn School of Medicine du Mount Sinaï à New York, qui n'a pas participé à l'étude.

Parce que l'étude s'est concentrée sur un petit nombre de patients qui étaient pour la plupart des hommes et utilisaient des tests spécifiques plutôt que standard, l'examen d'un plus grand nombre de femmes et de patients en meilleure santé permettrait d'obtenir de meilleures données.