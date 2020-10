Québec a déployé des équipes «SWAT» dans plusieurs CHSLD en raison d’importantes éclosions au sein de ces milieux de vie extrêmement vulnérables. Est-ce le signe du début d’une deuxième vague dans nos résidences pour personnes âgées?

C’est un François Legault «sincèrement inquiet» qu’a vu Thomas Mulcair jeudi en point de presse. «Il en sait un peu plus que ce qu’il est capable de dire», estime-t-il.

«Je crois qu’il est évident qu’on se dirige à nouveau vers une tragédie dans les CHSLD et les résidences pour personnes âgées au Québec», poursuit l’analyste.

La raison est simple selon lui : le Québec n’est jamais parvenu à mettre un terme au déplacement du personnel entre les zones chaudes et celles froides. Pourtant, la Colombie-Britannique a interdit depuis le 27 mars aux employés de la santé de se promener d’un centre à un autre.

Pour le gouvernement, la gestion de la deuxième vague dans les CHSLD représente un véritable test sur lequel il sera jugé sévèrement, croit Mathieu Bock-Côté.

«La population comprend que le gouvernement ne peut pas maîtriser une pandémie par décret, comprend le caractère exceptionnel de la situation, comprend les mesures d’urgence, mais ne comprendrait pas que, malgré ce qu’on a vécu au printemps, ça frappe à nouveau dans les CHSLD», dit-il.

D’autant plus que les Québécois ont réalisé d’énormes sacrifices au cours des dernières semaines en limitant leurs contacts sociaux et en se privant de plusieurs secteurs de l’économie. Or, tous ces efforts auront été vains si le gouvernement est incapable de protéger les plus vulnérables, note Caroline St-Hilaire.

«Si on n’a pas réussi à contrôler la pandémie dans nos CHSLD, tous les efforts que l’on fait à côté de tout ça n’auront servis à rien.»