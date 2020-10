Zone d’ombre sur l'avenir touristique de Montréal

Plus qu’inquiet pour l’avenir de Montréal comme pôle touristique, Tourisme Montréal implore les gouvernements à consentir rapidement à une aide financière pour que la métropole reste une destination nord-américaine de premier choix.

«Il est essentiel que les gouvernements agissent rapidement en offrant une aide financière qui se révélera à la hauteur des dommages causés et des conséquences à venir, sans quoi Montréal reculera de 10 ou 20 ans», a fait savoir jeudi le président-directeur général de Tourisme Montréal, Yves Lalumière.

Selon ce dernier, la pandémie a changé la perception de Montréal comme destination de séjour ou de vacances en raison des nombreuses fermetures de restaurants et hôtels, en plus de ceux qui tentent d'éviter in extremis la fermeture définitive de leur établissement.

«Il serait déplorable et lourd de conséquences que Montréal perde en quelques mois la position enviable de destination d'agrément et d'affaires qu'elle s'est forgée en plusieurs années», estime le PDG.

Selon lui, «le vrai danger est la déstructuration de l'offre touristique, d'autant plus qu'après de nombreux investissements dans la modernisation massive de ses hôtels, Montréal court le risque de perdre sa place durement gagnée comme destination de premier choix en Amérique du Nord».