Justin Trudeau se prononce sur le controversé mot en N

Le mot «nè...», le controversé et chargé de sens N word, est sur toutes les lèvres depuis que des professeures d’université l’ont employé dans le cadre de leurs cours.

La suspension de Verushka Lieutenant-Duval, qui enseigne à l’université d’Ottawa, a provoqué un tollé. Elle a depuis été réintégrée dans ses fonctions.

Justin Trudeau a été appelé à commenter le sujet cette semaine en Chambre. Dans une entrevue à Salut bonjour week-end, le premier ministre précise sa pensée.

«Un enseignant a plusieurs responsabilités, une responsabilité de liberté intellectuelle et d’expression, mais aussi une responsabilité de protéger et de créer un espace sécuritaire pour ses étudiants et c’est à ce niveau-là qu’il faut toujours faire de choix et des équilibres», soutient M. Trudeau.

