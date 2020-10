Lachine: Projet Montréal expulse une conseillère de son caucus

Projet Montréal, le parti de la mairesse Valérie Plante, a expulsé de son caucus la conseillère d’arrondissement du district du Canal à Lachine, Julie-Pascale Provost, vendredi, en affirmant que les relations avec elle étaient tendues depuis l’élection de 2017.

Cette décision, prise unanimement, est entrée en vigueur immédiatement et fait de Mme Provost une élue indépendante, à un an des élections municipales.

«C’est trois ans de relations extrêmement difficiles qui étaient devenues contre-productives», a dit à l’Agence QMI Julien Acosta, directeur des communications de Projet Montréal.

Selon M. Acosta, «il était difficile pour Mme Provost de travailler avec les élus, les fonctionnaires, les bénévoles de Projet Montréal et les différentes parties prenantes à Lachine».

«Au bout de trois ans, à force d’essayer avec plusieurs moyens de trouver des solutions, la décision a été prise qu’il n’y avait plus rien à espérer», a-t-il conclu.

Les cinq élus à l’arrondissement de Lachine étaient de l’équipe de Projet Montréal, dont la mairesse Maja Vodanovic. Avec cette expulsion, la majorité demeure au conseil d’arrondissement avec quatre élus alignés avec la mairesse Plante.