Le Palmarès des écoles: voici le Top 5 de chaque région du Québec

Voici les cinq meilleures écoles publiques et privées de chacune des régions administratives desservies par Le Journal.

Là où le nombre d’établissements privés est insuffisant, un seul classement regroupant les cinq meilleures écoles de la région (qu’elles soient publiques ou privées) est présenté.

Dans ces cas, la mention (PR) est utilisée pour distinguer les établissements privés.

La région du Nord-du-Québec ne compte que quatre écoles secondaires dans l’édition 2019 du Palmarès. Seuls les trois meilleurs établissements apparaissent ci-dessous.

Montréal

PUBLIC

- 10,0 : Collège Saint-Louis Montréal

- 10,0 : École internationale de Montréal Westmount

- 8,7 : Royal West Montréal-Ouest

- 8,6 : Mont-Royal Mont-Royal

- 8,4 : De Roberval Montréal

PRIVÉ

- 10,0 : Saint-Nom-de-Marie Montréal

- 10,0 : Charlemagne Montréal

- 9,8 : Jean-de-Brébeuf Montréal

- 9,7 : Jean-Eudes Montréal

- 9,6 : Pasteur Montréal

- 9,6 : Sainte-Anne de Lachine Montréal

Capitale-Nationale

PUBLIC

- 7,8 : Cardinal-Roy Québec

- 7,2 : Dollard-des-Ormeaux Shannon

- 7,0 : du Plateau La Malbaie

- 6,8 : De Rochebelle Québec

- 6,8 : Saint-Aubin Baie-Saint-Paul

PRIVÉ

- 8,5 : Jésus-Marie de Sillery Québec

- 8,5 : des Pères Maristes Québec

- 8,3 : Mont-Saint-Sacrement Saint-Gabriel-de-Valcartier

- 8,1 : Externat Saint-Jean-Eudes Québec

- 8,1 : Collège François-de-Laval Québec

Montérégie

PUBLIC

- 10,0 : École d’éducation internationale McMasterville

- 9,2 : Lucille-Teasdale Brossard

- 7,5 : Saint-Edmond Longueuil

- 7,5 : Louis-Cyr Napierville

- 7,0 : De Mortagne Boucherville

PRIVÉ

- 9,5 : Jean de la Mennais La Prairie

- 9,2 : Durocher Saint-Lambert Saint-Lambert

- 8,5 : Saint-Hilaire Mont-Saint-Hilaire

- 8,5 : Collège Héritage Châteauguay

- 8,4 : Marcellin-Champagnat Saint-Jean-sur-Richelieu

Laurentides

PUBLIC

- 8,2 : Saint-Stanislas Saint-Jérôme

- 8,1 : Rive-Nord Bois-des-Filion

- 7,8 : Saint-Jérôme Saint-Jérôme

- 7,7 : Augustin-Norbert-Morin Sainte-Adèle

- 7,3 : Frenette Saint-Jérôme

PRIVÉ

- 8,8 : Lafontaine Saint-Jérôme

- 8,8 : Externat Sacré-Cœur Rosemère

- 8,5 : L’Académie Sainte-Thérèse Sainte-Thérèse

- 7,1 : Laurentienne Val-Morin

- 7,1 : Sacré-Cœur Grenville-sur-la-Rouge

Lanaudière

PUBLIC

- 6,6 : Armand-Corbeil Terrebonne

- 6,5 : Jean-Baptiste-Meilleur Repentigny

- 6,3 : Félix-Leclerc Repentigny

- 6,2 : Joliette Joliette

- 6,2 : Des Rives Terrebonne

PRIVÉ

- 9,3 : Saint-Sacrement Terrebonne

- 8,8 : L’Assomption L’Assomption

- 8,0 : Antoine Manseau Joliette

- 7,7 : Esther Blondin Saint-Jacques

- 5,5 : Champagneur Rawdon

Chaudière-Appalaches

PUBLIC

- 7,3 : Saint-Damien Saint-Damien-de-Buckland

- 7,0 : Beaurivage Saint-Agapit

- 6,7 : Saint-François Beauceville

- 6,3 : Black Lake Thetford Mines

- 6,0 : Pointe-Lévy Lévis

PRIVÉ

- 9,0 : Lévis Lévis

- 8,8 : Juvénat Notre-Dame du Saint-Laurent Lévis

- 7,8 : Marcelle-Mallet Lévis

- 6,3 : Jésus-Marie Beauceville

- 5,5 : Collège Dina Bélanger Saint-Michel-de-Bellechasse

Estrie

PUBLIC

- 6,7 : Mitchell - Montcalm Sherbrooke

- 6,5 : de la Ruche Magog

- 6,1 : Montignac Lac-Mégantic

- 6,1 : La Frontalière Coaticook

- 6,0 : de la Montée Sherbrooke

PRIVÉ

- 8,7 : Mont Notre-Dame Sherbrooke

- 8,7 : Sacré-Cœur Sherbrooke

- 8,3 : Sherbrooke Sherbrooke

- 6,9 : Salésien Sherbrooke

- 6,1 : Rivier Coaticook

Laval

- 9,6 : École d’éducation internationale Laval

- 9,3 ; Collège Laval (PR) Laval

- 7,6 : Letendre (PR) Laval

- 6,5 : North Star (PR) Laval

- 6,3 : Notre Dame de Nareg (PR) Laval

Outaouais

- 10,0 : Saint-Joseph de Hull (PR) Gatineau

- 9,5 : Saint-Alexandre (PR) Gatineau

- 9,0 : Nouvelles Frontières (PR) Gatineau

- 6,8 : Sieur-de-Coulonge Fort-Coulonge

- 6,6 : Philemon Wright Gatineau

Saguenay—Lac-Saint-Jean

- 7,9 : Camille-Lavoie Alma

- 6,8 : Kénogami Saguenay

- 6,7 : Sém. de Chicoutimi (PR) Saguenay

- 5,9 : Normandin Normandin

- 5,8 : de l’Odyssée Saguenay

Mauricie

- 8,4 : Keranna (PR) Trois-Rivières

- 7,9 : Marie-de-l’Incarnation (PR) Trois-Rivières

- 7,4 : Sainte-Marie (PR) Shawinigan

- 6,7 : Saint-Joseph (PR) Trois-Rivières

- 6,7 : Val-Mauricie Shawinigan

- 6,4 : du Rocher Shawinigan

Centre-du-Québec

- 7,7 : Sainte-Anne Daveluyville

- 7,4 : La Samare Plessisville

- 7,0 : Le tandem Victoriaville

- 6,8 : Sainte-Marie Princeville

- 6,6 : Monique-Proulx Warwick

Bas-Saint-Laurent

- 7,8 : Notre-Dame (PR) Rivière-du-Loup

- 7,7 : Sainte-Anne de La Pocatière (PR) La Pocatière

- 6,8 : Cabano Témiscouata-sur-le-Lac

- 6,7 : du Transcontinental Pohénégamook

- 6,1 : Chanoine-Beaudet Saint-Pascal

Abitibi-Témiscamingue

- 6,5 : Marcel-Raymond Lorrainville

- 6,2 : le Tremplin Malartic

- 6,2 : Rivière-des-Quinze Notre-Dame-du-Nord

- 5,5 : D’Iberville Rouyn-Noranda

- 5,2 : Polyno La Sarre

Côte-Nord

- 6,7 : des Rivières Forestville

- 6,6 : Horizon-Blanc Fermont

- 6,4 : des Berges Les Bergeronnes

- 6,2 : Queen Elizabeth Sept-Îles

- 5,5 : Jean-du-Nord / Manikoutai Sept-Îles

Gaspésie—Îles-de-la-Madeleine

- 7,0 : Paspébiac Paspébiac

- 6,5 : de Gaspé Gaspé

- 6,4 : des Îles Les Îles-de-la-Madeleine

- 6,4 : du Littoral Grande-Rivière

- 6,1 : Antoine-Bernard Carleton-sur-Mer

Nord-du-Québec

- 6,5 : La Porte-du-Nord Chibougamau

- 5,2 : MacLean Memorial Chibougamau

- 4,3 : Le Delta Matagami

Comment sont classées les écoles?

Le Palmarès des écoles du Journal classe les écoles secondaires publiques et privées en fonction d’une «cote globale» (la note, variant entre 0 et 10, apparaît dans les tableaux ci-dessous), une mesure élaborée par l’Institut Fraser. Cet indicateur est basé en bonne partie sur les résultats des élèves aux examens ministériels de quatrième et de cinquième secondaire, auxquels s’ajoutent notamment l’écart entre les garçons et les filles et la proportion d’élèves qui accusent un retard dans leur parcours scolaire. Les données de l’Institut Fraser font aussi état du pourcentage d’élèves handicapés ou en difficulté d’apprentissage ou d’adaptation (EHDAA) de chaque école, ce qui peut expliquer en partie la cote attribuée à une école.