Les jumeaux de Céline Dion fêtent leurs 10 ans!

Journée spéciale pour Nelson et Eddy Angélil qui ont fêté leurs 10 ans ce vendredi.

Céline Dion a partagé pour l’occasion un touchant message sur ses réseaux sociaux, accompagné de photos des deux garçons.

«Nelson et Eddy, vous apportez tellement de joie, d’amour et de rires dans nos vies à chaque jour depuis 10 ans. Votre grand frère et moi, et votre père qui veille sur vous, sommes tellement fiers de vous deux ! Bonne fête mes amours! On vous adore... - Maman, RC et Papa xx...», peut-on lire en légende des images sur le compte Instagram de la chanteuse.

La diva avait partagé il y a quelques jours d’une autre photo d’elle et des jumeaux à l’occasion du Spirit Day, une journée annuelle de sensibilisation à la cause LGBTQ.