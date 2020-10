Martin Landry: l’art de raconter l’Histoire

Si certains ont tendance à dire «L’histoire, c’est plate!», un prof d’histoire passionné est là pour leur prouver le contraire.

À travers ses podcasts «Passé date?», à QUB radio, Martin Landry nous propose de découvrir — sur le mode du divertissement — des moments méconnus, inusités, voire loufoques qui ont marqué notre histoire. Il nous parle de cette nouveauté qui vise les adolescents mais qui, comme Tintin, joint en fait les 7 à 77 ans! Un outil didactique intéressant, surtout en temps de pandémie.

Martin, parlez-nous un peu de vos origines et de votre parcours.

J’ai grandi à Montréal et, dans ma jeunesse, j’ai beaucoup travaillé dans des camps de jour, des camps de vacances et des maisons des jeunes. J’ai aussi fait du travail de rue, entre autres du réseautage de jeunes pour organiser des événements en les intégrant. Par la suite, j’ai fait des études pour devenir professeur d’histoire, ce que je fais depuis 25 ans (il en a 50, NDLR).

D’où vous vient votre passion pour ce domaine?

Je viens d’une famille ouvrière pour laquelle les livres et le savoir n’étaient pas au centre des préoccupations. Avant de faire mon choix de carrière, je suis parti avec mon sac à dos pour me promener en Europe. Quand je me suis retrouvé devant le Colisée de Rome, entre autres, j’ai compris que je ne connaissais rien à rien. Il fallait que je lise, que je m’informe, que je comprenne... Et ç’a été le début de cette passion.

Votre expérience avec les jeunes vous a sûrement aidé à développer le style éducatif mais divertissant que vous utilisez dans vos podcasts et, probablement, en classe...

C’est un peu le hasard qui m’a amené à l’enseignement, mais effectivement, dès que je me suis retrouvé dans une classe, j’étais à l’aise à gérer un groupe et à faire rire. Mon grand souci était: comment faire pour attirer l’attention tout en partageant du savoir?

Avez-vous la réponse à cette question?

J’ai beaucoup réfléchi sur ce que c’est d’être un enseignant, et j’en suis venu à la conclusion que le défi, ce n’était pas de voir l’élève, mais de voir la personne. Mon secret, c’est de créer une émotion — que ce soit faire rire ou choquer — pour impliquer le jeune ou, dans le cas des podcasts, les auditeurs.

D’où vous est venue l’idée de faire des podcasts sur l’histoire?

J’ai interrompu mon travail de prof pendant quelques années pour travailler sur le projet Montréal en histoires, puis en tant que directeur du contenu historique pour le 375e anniversaire de Montréal. J’ai aussi écrit des articles sur l’histoire dans les médias. Avec tous les éléments intéressants que j’avais en main — les détails moins connus de l’Histoire, les anecdotes, etc. —, j’ai eu l’idée de créer un podcast. Je sentais que je pouvais piquer la curiosité des gens.

Quoiqu’il s’agisse d’un produit orienté vers les jeunes...

Les jeunes ont la capacité de faire trois ou quatre choses en même temps, mais ils ont parfois une capacité de concentration assez courte. Je me suis donc imaginé ce que ce serait de transformer un de mes cours d’histoire en podcast qui stimulerait l’imaginaire. D’autant plus que les balados sont de plus en plus populaires et omniprésents au Canada. Mon but, c’est que ce soit associé au plaisir et que ce ne soit pas un exercice intellectuel. Ma grand-mère cachait du brocoli dans le macaroni au fromage pour qu’on mange des légumes sans s’en rendre compte; c’est ce que je fais!

Avec des épisodes aux titres tels que «Castor trop maigre et pitas libanais», «Hochelaga et le mystère iroquoien» ou «Découvertes et inventions” made in” Canada, on voit que vous couvrez beaucoup de matière...

Ah oui! Les castors Pierrot et Pierrette, qui avaient été donnés par le Québec au prince Rainier de Monaco pour son mariage! Une histoire savoureuse! (rires) Cela dit, chaque épisode a bénéficié de l’apport d’un spécialiste sur le sujet traité. On a fédéré des gens de la Société des professeurs d’histoire du Québec, ce qui est formidable, et on cherche toujours des spécialistes sur des événements plus régionaux, comme le développement de l’industrie minière en Abitibi.

L’histoire étant un sujet très vaste, à quel avenir «Passé date?» est-il destiné, selon vous?

Mon podcast est fait avec un budget relativement réduit. On ne reçoit pas d’argent public ou de subvention, et on n’a pas vraiment de commanditaires, même si on espère en avoir éventuellement. Je ne fais certainement pas ça pour m’enrichir, sinon j’aurais choisi autre chose! D’après moi, en sept saisons, on pourrait vraiment faire le tour.

En quelques mots, qu’est-ce qui résume vos podcasts et l’intérêt qu’ils génèrent?

L’art de raconter.

Le podcast «Passé date?» est accessible en tout temps sur QUB radio. Allez à qub.radio/balado/passedate.