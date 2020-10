Rio Tinto aux prises avec des chasseurs illégaux

Chaque année, la multinationale Rio Tinto découvre des caches installées illégalement sur ses terrains du secteur Laterrière, à Saguenay.

Même si c'est interdit de passer, de chasser ou d'être muni d'une arme à feu, des chasseurs illégaux ont pris d'assaut les terrains privés de Rio Tinto. Tous les ans, des installations sont démantelées autour de l'ancien site de résidus de bauxite. Cette année, on a découvert une quinzaine de caches.

«En plus d'être sur des terrains privés, c'est une chasse illégale et dangereuse à la fois pour nos employés et pour les citoyens», a expliqué vendredi la porte-parole de Rio Tinto, Malika Cherry.

Pourtant, les indications sont claires et nombreuses: «défense d'entrer», «propriété privée». Des agents de sécurité assurent aussi une surveillance accrue des lieux. Mais la richesse du territoire semble trop attirante pour les amateurs.

«La population de [cerfs de Virginie] mâles est de plus en plus grandissante. C'est peut-être pour ça que des gens veulent s'approprier des droits de chasse qui n'ont pas leur place», a dit Éric Lapointe, propriétaire de la boutique Chasse et Pêche Chicoutimi.

Les territoires de chasse sont de plus en plus rares dans la région. Mais, chasser sur un terrain privé sans autorisation est passible d'une amende.

«Ce n'est pas vrai qu'il n'y a plus de places dans le bois. Il n'y a plus de places faciles en forêt, mais il y a encore des places, faut juste qu'ils trouvent le moyen d'y aller», a ajouté M. Lapointe.

De la chasse dans des sentiers de marche

Un autre problème survient cette fois dans les Sentiers du Saguenay, qui sont aussi la propriété de Rio Tinto. Des gens viennent chasser le petit gibier en plein sentier de marche où des citoyens se promènent.

Des marcheurs sont d'ailleurs déjà tombés face à face avec des chasseurs. D'autres entendent régulièrement des coups de feu. Heureusement, jusqu'à maintenant, aucun accident n'est survenu dans le secteur.