Yvon Deschamps remonte sur scène pour une bonne cause, le jour de ses 85 ans

Le grand Yvon Deschamps célèbre ses 85 ans ce vendredi 23 octobre et pour marquer le coup, il a décidé de remonter sur scène, pour la 1re fois en 15 ans, afin d’amasser des fonds pour un organisme qui en arrache, conséquence de la pandémie.

«On célèbre mes 85 ans! Parce que je n'aurai pas ça deux fois, hein? Une fois, ça suffit!», lance Yvon Deschamps en entrevue jeudi avec la journaliste de TVA Nouvelles, Marie-Andrée Poulin.

L’ anniversaire sera souligné de belle et grande façon, et la fébrilité est à son comble pour la légende vivante.

«Je suis très, très, très, très, très, très anxieux. Très, très, très, très stressé», admet Yvon Deschamps, tout en étant emballé par l’événement. «Bien, emballé, mets-en! Ça va être fini, demain soir! Ha! ha! On va avoir du plaisir!»

De nombreux humoristes et amis, dont François Bellefeuille, Laurent Paquin, Martin Petit, Mario Jean et Rosalie Vaillancourt, présenteront, pour l'occasion, des numéros.

L’événement «Fêtons Yvon ensemble» est aussi et surtout l'occasion d'amasser des sous pour la Fondation Yvon Deschamps, qui a comme mission principale de soutenir l'Association sportive et communautaire du Centre-Sud, un projet qui lui tient énormément à cœur.

Une cause importante pour Yvon Deschamps et sa conjointe qui s’y investissent depuis 35 ans.

«Moi, je pense aux enfants, je pense aux parents, je pense au Centre. J'ai hâte que ça rouvre. C'est tellement une belle cause. Puis, c'est comme tatoué sur notre coeur depuis longtemps», explique Judi Richards.

Concernant son âge vénérable, Yvon n’a pas d’hésitation : «C'est merveilleux, avoir 85 ans. Des fois, je me dis: je suis donc bien rouillé. Bien, oui, on a des petits bobos, tu sais. Mais... et puis? On est là! Moi, je suis bien. Regardez-moi: je suis bien, moi!»

Judi Richards va dans le même sens : «Je n'en reviens pas qu'il ait 85 ans. Tout ce que je peux lui souhaiter, c'est la santé. Mais c'est très égoïste...»

Le spectacle virtuel sera diffusé de manière virtuelle le 23 octobre à 19h30.

Les Billets en vente sur https://www.yoop.app/events/HappyBirthdayYvonDeschamps/5562