COVID-19: bientôt 100 000 cas au Québec

Le Québec s’approche des 100 000 cas de COVID-19, la Belle Province ayant annoncé samedi 1009 nouvelles infections, ce qui a porté son total à 99 235 malades depuis le début de la pandémie.

La marque psychologique des 100 000 contaminations risque vraisemblablement d’être franchie dimanche, le Québec ayant rapporté en moyenne 1002 cas par jour du 17 au 23 octobre.

La crise sanitaire ne faiblit pas, plusieurs semaines après que le gouvernement Legault eut demandé aux Québécois de faire des efforts supplémentaires pour freiner le virus.

Ainsi, samedi, en plus des nouveaux cas, on a signalé 26 décès de plus, dont cinq sont survenus au cours des 24 dernières heures. Les autres remontent aux jours précédents, pour un total de 6132 fatalités. Parmi les indicateurs que les autorités surveillent de près, il y a les hospitalisations qui sont en hausse, mais on note une diminution des gens aux soins intensifs.

L’Ontario, qui demeure la deuxième province la plus touchée par la COVID-19, a comptabilisé pour sa part 978 cas, établissant un nouveau record pour le nombre total d’infections pour une seule journée. La précédente marque, 939 cas, remontait au 9 octobre. À ce jour, l’Ontario recense 69 331 malades et 3086 pertes de vie.

Le Manitoba a ajouté 153 cas à son bilan, ainsi que deux morts, alors que sa voisine, la Saskatchewan, a déclaré 78 nouvelles contaminations.

Terre-Neuve-et-Labrador (+1), le Nouveau-Brunswick (+2) et la Nouvelle-Écosse (+3) ont aussi fait une mise à jour de leurs données.

En début d’après-midi, le pays comptait 213 959 cas (+2224) et 9922 morts (+34), s’approchant ainsi des 10 000 décès d’un océan à l’autre.

Éclosions variées

Selon l’administratrice en chef de la santé publique au Canada, la Dre Theresa Tam, les éclosions varient d’ampleur en fonction des milieux infectés.

«Les plus importantes grappes de cas révèlent que les milieux fermés et surpeuplés, ainsi qu'une pratique insuffisante des mesures de santé publique, comme l'éloignement physique et le port du masque, peuvent amplifier la propagation du virus», a indiqué la Dre Tam dans sa déclaration quotidienne.

«Le nombre de personnes gravement malades continue d'augmenter, a-t-elle enchaîné. Les données provinciales et territoriales indiquent qu'en moyenne près de 1010 personnes atteintes de la COVID-19 ont été traitées dans les hôpitaux canadiens quotidiennement au cours de la dernière période de sept jours (du 16 au 22 octobre), dont environ 209 se trouvaient dans une unité de soins intensifs. Au cours de la même période, 23 décès liés à la COVID-19 ont été signalés en moyenne chaque jour.»

La situation au Canada:

Québec: 99 235 cas (6132 décès)

Ontario: 69 331 cas (3086 décès)

Alberta: 24 261 cas (300 décès)

Colombie-Britannique: 12 554 cas (256 décès)

Manitoba: 4088 cas (50 décès)

Saskatchewan: 2669 cas (25 décès)

Nouvelle-Écosse: 1100 cas (65 décès)

Nouveau-Brunswick: 326 cas (4 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 289 cas (4 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 64 cas

Yukon: 20 cas

Territoires du Nord-Ouest: 9 cas

Nunavut: 0 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 213 959 cas (9922 décès)