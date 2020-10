Encore douze victimes dans la grande région de Québec

Le coronavirus a coûté la vie à douze personnes supplémentaires dans la grande région de Québec, soit presque la moitié des morts annoncées pour toute la province samedi.

• À lire aussi: Un convoi contre les règles sanitaires

• À lire aussi: Le Québec enregistre 1009 nouveaux cas et 26 décès

• À lire aussi: «L'heure est grave» dans la grande région de Québec

Les plus récentes données dévoilées samedi font état de 135 nouveaux cas de coronavirus et de sept nouveaux décès dans la Capitale-Nationale, pour un total de 8 117 personnes infectées et de 285 morts depuis le début de la pandémie.

Il s’agit d’une légère hausse sur une journée au chapitre de la transmission. La région reste cependant en deçà du seuil des 200 cas quotidiens qui a été fracassé à quelques occasions dans le dernier mois.

Au sud du fleuve, la Chaudière-Appalaches connaît une hausse marquée de cinq décès en lien avec la COVID-19, après une journée où elle n’en avait recensé aucun.

La contagion demeure également élevée ; le territoire rapporte 91 nouveaux cas d’infection en 24 h, soit presque autant que le record de 98 cas qui avait été noté mardi.

Les totaux sont donc de 3 049 personnes infectées et 54 décès depuis le début de la crise pour la Chaudière-Appalaches.

Au Québec, 26 décès ont été déclarés samedi, dont 5 décès sont survenus dans les heures précédentes et 21 qui sont survenus à une date précédente.