La date limite du crédit d'impôt pour personnes handicapées prolongée

Le gouvernement canadien a prolongé vendredi la période de demande du crédit d’impôt attribué aux personnes handicapées en temps de pandémie jusqu’au 31 décembre 2020.

Ce crédit d’impôt unique d’un montant maximum de 600 $ a été mis en place afin d’aider les personnes handicapées à couvrir les dépenses supplémentaires engagées pendant la pandémie de COVID-19.

Les Canadiens admissibles à ce paiement sont ceux qui possèdent un certificat valide pour le crédit d’impôt pour personnes handicapées ou qui en font la demande avant le 31 décembre 2020.

Les personnes bénéficiaires d’une prestation d’invalidité du gouvernement fédéral ou provincial, ou encore d’une mesure de soutien offerte par Anciens Combattants Canada, en date du 1er juillet 2020, peuvent aussi en faire la demande.

Cette mesure s’inscrit dans l’engagement pris par le gouvernement fédéral dans son plan d’inclusion des personnes handicapées, présenté lors du Discours du Trône le 23 septembre dernier.

« Notre gouvernement est déterminé à faire en sorte que les mesures d’intervention et de rétablissement soient inclusives pour les personnes en situation de handicap durant la pandémie et continue à travailler pour l’élimination des obstacles et l’amélioration de l’accessibilité partout au Canada », a ajouté Carla Qualtrough, ministre de l’Emploi, du Développement de la main-d’œuvre et de l’Inclusion des personnes handicapées, dans un communiqué diffusé vendredi.