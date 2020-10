COVID-19: 206 nouveaux cas dans la grande région de Québec

Malgré la confirmation de 206 nouveaux cas de coronavirus dans la grande région de Québec, les plus optimistes verront quelques signes encourageants dans le bilan sur la rive nord du fleuve, où la courbe des cas était légèrement à la baisse dimanche.

Les autorités sanitaires ont confirmé 116 nouveaux cas de COVID-19 sur une période de 24 h dans la Capitale-Nationale et aucun nouveau décès sur ce territoire. C’est une baisse d’une vingtaine de nouveaux cas par rapport au bilan de samedi et c’est aussi la première fois depuis le 30 septembre qu’on ne déplore aucun décès.

Si l’on se fie aux données des trois derniers jours, la Vieille Capitale semblerait retrouver un niveau de transmission semblable à celui qui prévalait au début du mois, à un moment où la situation était jugée assez critique pour basculer en zone rouge. En résumé, elle s’éloigne du sommet de 272 nouveaux cas d’il y a quelques jours, mais elle n’a pas retrouvé les seuils d’une cinquantaine de nouveaux cas qui étaient observés à la mi-septembre.

Du côté de la Chaudière-Appalaches, toutefois, on ne dénote aucune amélioration notable. Il y a 90 personnes infectées de plus qui ont été comptabilisées sur une période de 24 h, ce qui est dans la moyenne des derniers jours. Par ailleurs, la région demeure très près de son record de 98 nouveaux cas enregistré mardi dernier.

Qui plus est, elle regrettait dimanche trois nouveaux décès attribués à la COVID-19.

Les bilans cumulatifs sont donc, pour la Capitale-Nationale, de 8233 personnes infectées et de 285 décès depuis le début de la pandémie, et de 3139 personnes infectées et 57 personnes décédées en Chaudière-Appalaches.