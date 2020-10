Éclosion à l’hôpital de Chandler

Dans son dernier bilan quotidien concernant la COVID-19, samedi, le CISSS de la Gaspésie a confirmé qu’une éclosion est survenue au centre hospitalier de Chandler.

Moins de cinq employés ont reçu un résultat positif au coronavirus. Aucun patient de l’hôpital n’a été touché jusqu’à présent.

Des mesures ont été déployées pour assurer la sécurité du personnel et de la population. Une désinfection générale des lieux a été réalisée. L’équipe d’hygiène et de salubrité a été rehaussée. Les mesures de prévention et de contrôle des infections ont aussi été élevées.

«Toutes les personnes ciblées par la santé publique et l’équipe de prévention et de contrôle des infections (PCI) seront dépistées dans les prochains jours», assurent les autorités dans un communiqué.

Une cellule de crise et un comité de gestion d’éclosion ont été créés. Ils veilleront à la coordination des opérations sur le terrain.

Il s’agit du troisième hôpital de la Gaspésie à être affecté par une éclosion. Les centres hospitaliers de Maria et de Gaspé ont aussi été touchés dans les dernières semaines.