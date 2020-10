La compagnie Delta interdit de vol 460 passagers qui refusent le port du masque

La compagnie aérienne américaine Delta a annoncé jeudi, dans une lettre adressée à ses employés, que 460 passagers ne pourront plus voyager sur leurs vols après avoir refusé de porter le masque.

« Le port d’un masque fait partie des mesures les plus simples et les plus efficaces que nous pouvons prendre pour réduire la transmission, c’est pourquoi Delta l’exige pour ses clients et ses employés», a déclaré le PDG de la compagnie Ed Bastian, dans le mémo que s’est procuré NBC News.

La compagnie aérienne, comme de nombreux transporteurs, avait commencé à exiger le port du masque depuis mai dernier.

«À l’approche des mois plus froids, il sera crucial d’arrêter la propagation de la pandémie et de renouer avec la croissance et le leadership de Delta dans notre industrie», a également ajouté le PDG selon le média américain.

La compagnie aérienne a été fortement atteinte par la pandémie et a commencé à congédier certains de ses employés plus tôt ce mois-ci, a indiqué NBC News.