Le NPD forme un gouvernement majoritaire en Colombie-Britannique

Le premier ministre sortant, John Horgan, a remporté son pari : son parti, le Nouveau parti démocratique (NPD) a obtenu un mandat majoritaire lors de l’élection provinciale de la Colombie-Britannique de samedi.

Alors que 44 sièges sont nécessaires pour former une majorité parlementaire à l’Assemblée législative de Victoria, le NPD a remporté 55 sièges, contre 29 pour les Libéraux et 3 pour les Verts, selon les chiffres de Global News.

Le premier ministre John Horgan avait annoncé, le 21 septembre dernier, sa décision d’avancer d’un an les élections provinciales afin d’obtenir un gouvernement majoritaire pour faire face à la pandémie de COVID-19.

Le premier ministre Justin Trudeau a félicité le nouveau gouvernement néo-démocrate et son représentant dans un communiqué diffusé dimanche.

« Je suis impatient de poursuivre mon étroite collaboration avec le premier ministre Horgan et le gouvernement de la Colombie-Britannique afin d’assurer la sécurité et la santé des Canadiens et de venir en aide à ceux qui en ont besoin alors que nous faisons face aux impacts de la pandémie mondiale », a-t-il déclaré.

Le premier ministre néo-démocrate était à la tête d’un gouvernement minoritaire depuis son arrivée au pouvoir en 2017.

L’élection qui s’est tenue samedi a été la deuxième à se dérouler dans un contexte pandémique au Canada, après celle survenue au Nouveau-Brunswick en septembre dernier.

Plus de 700 000 Britanno-Colombiens avaient choisi de voter par la poste depuis le début de la campagne électorale.