Hausse des cas au Saguenay, qui reste en zone orange

Même si le Saguenay-Lac-Saint-Jean a enregistré une augmentation importante du nombre de cas de COVID-19 sur son territoire au cours des derniers jours, la région demeure en zone orange.

• À lire aussi: Manque de pneus au Saguenay

• À lire aussi: Le froid s’invite en avance dans nos régions

• À lire aussi: Le Palmarès des écoles: voici le Top 5 de chaque région du Québec

La direction régionale de la santé publique a fait le point lundi après-midi sur l'état de la situation : ce sont 101 nouveaux cas qui ont été répertoriés dans les trois derniers jours, dont 47 au cours des 24 dernières heures.

Si le nombre de cas enregistré quotidiennement demeure supérieur à 31 dans les prochains jours, le risque de passer de l’orange au rouge sera bien réel.

Contrairement à la semaine dernière, lorsque la santé publique était en mesure de lier chaque nouveau cas ou presque à une éclosion, la situation évolue différemment depuis quelques jours.

«Ce qui me dérange un peu plus c'est de constater qu'on a plus de cas dans la communauté», a indiqué le directeur régional de la santé publique, le Dr Donald Aubin.

Par ailleurs, la situation semblait se stabiliser dans le secteur d'Alma.

Quelques nouveaux cas liés à l'éclosion de l'hôpital d'Alma ont été répertoriés, mais la situation était stable au CHSLD Isidore-Gauthier, où 33 employés et 26 résidents ont été contaminés.

La santé publique a reçu le rapport préliminaire de l'équipe spécialisée en prévention et contrôle des infections de Québec qui est débarqué vendredi dans cet établissement, et la configuration des lieux pose problème.

Les autorités travaillent actuellement sur un plan pour aménager l'endroit différemment.

Des spécialistes se sont aussi rendus à l'Hôpital de Chicoutimi où une éclosion s'est déclarée au sein d l'unité dédiée aux patients atteints de la COVID-19. Ils ont noté aucun manquement majeur aux règles.

Les travailleurs de la santé respectaient les mesures sanitaires, même si plusieurs se sont contaminés entre eux, selon le bilan régional.

Ceci dit, un premier Centre de la petite enfance de la région est aux prises avec une éclosion. Il s'agit du CPE Le Jardin Ensanté situé dans l'arrondissement Jonquière.

Au total, 16 cas ont été répertoriés, dont 9 enfants et 7 employés. Le CPE est fermé au moins pour les 48 heures prochaines heures.

Des équipes spécialisées dans la désinfection étaient sur place.

Le Saguenay-Lac-St-Jean comptait 40 sites d'éclosion actifs sur son territoire, pour un total de 1162 personnes en isolement.