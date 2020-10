La capacité à lutter contre la COVID en danger, estime le gouvernement

Le gouvernement Trudeau craint que la divulgation de documents demandée par une motion conservatrice mette en péril la capacité du Canada à s’approvisionner en équipement de protection individuelle et en doses d’un éventuel vaccin contre le coronavirus.

«Cette motion menace nos négociations, nos contrats et notre priorité première, comme gouvernement, de protéger les Canadiens de la COVID-19», a lancé lundi la ministre de l’Approvisionnement, Anita Anand.

La motion, qui doit être mise aux voix lundi après-midi, enjoint au comité de la Santé de mener une étude approfondie de la réponse du fédéral à la pandémie. Le texte, qui devrait être adopté avec le soutien du Bloc québécois et du Nouveau Parti démocratique, prévoit la divulgation de documents pour permettre au comité d’analyser, notamment, les processus d’approbation d’un vaccin et de tests de dépistage rapides.

Or, les libéraux estiment que des informations commerciales sensibles seraient ainsi dévoilées, ce qui découragerait les fournisseurs du Canada de maintenir leurs ententes d’approvisionnement avec Ottawa.

Aux dires de la ministre Anand, bien des intervenants de l’industrie ont exprimé des inquiétudes en ce sens, comme Manufacturiers et exportateurs canadiens et l’entreprise pharmaceutique Pfizer.

Les conservateurs nient que leur motion mine la capacité d’approvisionnement du Canada. «Au contraire, on a fait attention et on a spécifié qu’on ne veut pas nuire aux enjeux sensibles. Par contre, on doit savoir où on est rendu parce que, actuellement, il y a des retards incroyables», a rétorqué le député conservateur Pierre Paul-Hus.

Ottawa voudrait que les documents, avant leur divulgation, soient révisés par le Bureau du Conseil privé plutôt que le conseiller juridique de la Chambre des communes.

«Le conseiller "légal" des Communes n’a pas d’expertise au niveau de l’approvisionnement et c’est difficile pour lui de décider quel document doit être caviardé», a fait valoir Mme Anand.

Or, les conservateurs ne croient pas que le Bureau du Conseil privé puisse faire ce travail en toute indépendance des intérêts du gouvernement. En guise de preuve, ils pointent du doigt les documents qui ont été divulgués dans la foulée de l'affaire WE Charity et qui étaient lourdement caviardés.